"En este tiempo no la he tocado": el comprometedor mensaje de Villa a sus compañeros

El mundo del fútbol argentino quedó conmocionado luego de que Daniela Cortés, pareja de Sebastián Villa hasta ese momento, lo denunciara en redes sociales, alegando que la había golpeado y maltratado en reiteradas oportunidades. En dicha publicación la mujer compartió imágenes para probar su acusación.

Luego de que esta denuncia se hiciera pública, el delantero colombiano trató de aclarar la situación con sus compañeros del club Boca Juniors. Para poder hacer esto, Sebastián Villa envió un mensaje a un grupo de WhatsApp en el que está todo el plantel xeneize.

Este mensaje decía:“Muchachos, sabrán lo que está saliendo en las redes sociales, ustedes saben quién soy yo, cometo errores. Pero se los juro por mi madre que está mal de salud que en este tiempo no la he tocado y que yo voy a aclarar las cosas, les pido disculpas; y lo que se dice no es así”.

Sin dudas, una vez que esta comunicación salió a la luz, mucha gente en las redes sociales comenzó a manifestar que la frase "en este tiempo no la he tocado" daba a entender que en algún momento si golpeó a su ex mujer. Sin embargo, todo esto son sólo suposiciones.

Luego de que Daniela Cortés realizara esta denuncia, apareció otra ex pareja de Sebastián Villa, llamada Alexandra Marín, que se sumo a este "escrache". Marín mencionó que el futbolista la maltrató a ella también y que a raíz de este problema terminó su relación.