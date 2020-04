Este jueves declara la ex novia de Villa

Fernando Burlando confirmó que Daniela Cortés se presentará este jueves a declarar por la denuncia por violencia de género contra el jugador de Boca y ex pareja Sebastián Villa. El abogado de la mujer de Colombia le confirmó a América que tenía previsto declarar el miércoles pero que no pudo ser debido a posibles presiones de índole familiar. Sin embargo, aclaró que antes que termine este mes se presentará y dará declaraciones vía teleconferencia. “Va a declarar el jueves y previamente van a concurrir a su domicilio profesionales para conocer su situación de violencia de género. No fue la primera vez que lo sufrió, el video tiene que ver con situaciones anteriores”, expresó Burlando.



El defensor en la causa de Cortés ya había expresado este miércoles que pidió la detención del jugador xeneize y que ya presentaba anteriores antecedentes. Es más, expresó que en la última situación de violencia “La agarro de los pelos, le hizo carretilla y la trato como un trapo de piso”. Además Burlando explicó la ausencia de la modelo colombiana a la audiencia de este miércoles: “La situación no fue irregular, fue lógica, cuando hay familias involucradas, la interferencia para que avance una denuncia de esta característica puede ser variada. Daniela luego me contestó el teléfono y se puso a disposición de la fiscal, pero quedamos en que la cita se posponga para mañana”.



Burlando además agregó, "Ella sufrió violencia de género. Aclaramos que los videos eran de otra época. No es la primera vez que sufrió violencia de género. Lo que hizo el perito ayer fue registrar las lesiones que había invocado el día de la denuncia. Habla también de un golpe en la zona frontal", expresó el doctor. Y sostuvo "Villa es un crack jugando al fútbol y es una porquería dentro de la casa si le pegaba a la mujer. Daniela quiso salir, estaba presa, entre rejas. Una vez que se abrió un poco la puerta, se abrió"



Por último contó, "la propia familia es la que, de alguna manera, trata de detener la denuncia. Cada vez que ella sufría violencia de estas características mandaba fotos de cómo quedaba su cuerpo. Me comuniqué con la familia. Les pregunté si sabían, si conocían... Ella les mandaba fotos, hablaba cada vez que tenía un episodio. Esta no es una boludes, no es una pavada. Si llaman por teléfono, piensan que va a empezar una guerra, si insinúan que tiene que retirar la denuncia, se acabó todo. Yo me debo a Daniela. Si decide volver con un violento, yo no me puedo meter. Si la familia tiene temor a una amenaza, sí me meto. Es mi obligación", añadió. Y sentenció: "Acá, creo y estoy convencido, Daniela tiene derecho a una indemnización. Así lo establece la ley".