El cambio para Tokio 2021 que beneficia a la Selección Argentina

ARGENTINA SUB 23

Por la pandemia del COVID-19 la cita más importante del deporte a nivel mundial tuvo que ser postergada para el año que viene. Si bien se estima que en Tokio, sede de los JJ.OO., para julio de este año no iba a tener circulación del coronavirus, lo mismo desde el Comité Olímpico internacional entendieron que el movimiento de miles de deportistas y turistas podían poner en riesgo el espectáculo. Es por eso que se pospuso hasta 2021 para tener plena seguridad de que sanitariamente estén todos seguros. Pero ese cambio de fecha no cayó muy bien en AFA.

Es que en la casa del fútbol argentino ya se imaginaban muchos cambios de jugadores con respecto a los que lograron consagrarse campeones en el preolímpico de Colombia en Enero y además otras figuras que el año que viene tendrán 24 años y no podrían jugar. Pasa que desde hace décadas el COI llegó a un acuerdo con FIFA de poner un límite de edad para que el mundial de fútbol sea un producto que no se repita en los JJ.OO. Pero este viernes llegó la gran noticia, la FIFA autorizó que se extienda la edad límite hasta los 24 años, si hubiese sido este año el límite era 23 años. En un comunicado el ente que maneja el fútbol profesional del mundo sostuvo que, "para mantener los criterios de elegibilidad originalmente previstos (jugadores nacidos a partir del 01/01/1997 y tres jugadores adicionales)".

Con esa noticia les volvió el alma al cuerpo al los dirigentes y cuerpo técnico argentino que tuvieron que posponer lógicamente al preparación para el evento. Cabe destacar que entre los jugadores que pueden ser convocados por esta ampliación de edad está, Lautaro Martinez, de Inter, Gonzalo Montiel y Matias Vargas entre los más reconocidos, además de una serie de jugadores que formaron parte del plantel campeón en tierras cafeteras. Ahora abra que esperar hasta que se reinicie la actividad del fútbol en el mundo para saber como será la preparación de cara a Tokio, donde Argentina intentará quedarse con su tercera medalla de oro en la historia. Las dos anteriores fueron en Atenas 2004 y Beijin 2008.



Por el momento Batista tiene definidos 50 nombres con los que conformó una lista que ya dio a conocer. De esos 50 solo 23 irán a los Juegos Olímpicos. Además el DT argentino puede sumar tres jugadores mayores de 24 años, que es otra de las opciones que permite FIFA. Hasta el momento Batista no en la lista de 50 no convocó a ningún mayor y tampoco se ha expresado sobre que nombres podrían ir. En algún momento se especuló con Mascherano y Lavezzi como forma de despedida formal de la Selección, pero "el Bocha" no aseguró, ni descartó el rumor.