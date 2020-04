¿Vuelve Higuaín a River Plate?

"Gonzalo Higuaín ¿es el nuevo Carlos Tevez?" Planteó este viernes el portal futbolero Tuttosport, quienes deslizaron que la Juventus, deseosa por incorporar un nuevo delantero, podría liberar al "Pipita" para que vuelva a River como lo había hecho Tevez a mediados de 2015. Tal cual sucedió en aquella operación de repatriación que había incluido el pase de Guido Vadalá, un juvenil de la cantera Xeneize. Desde el portal italiano especulan que desde Turín buscan incorporar a la negociación a alguna de las joyas de Núñez. ¿Es posible que el delantero vuelva a usar la banda roja de forma oficial? Todo indica que parece más un sueño tano que otra cosa.

Actualmente, el futbolista se encuentra en Argentina, ya que está acompañando a su madre, quien está atravesando un mal momento de salud. Desde el entorno del jugador, indicaron que Gonzalo no evaluó la posibilidad de regresar al club que lo vio nacer en el próximo mercado de pases. "Tiene contrato hasta junio de 2021 y va a cumplirlo", aseguraron. Desde Italia tienen en radar a varios futbolistas de River como Montiel, Martínez Quarta, Santiago Sosa, Julián Álvarez, entre otros. Pero resulta poco probable pensar en un inmediato retorno del delantero. De cualquier manera, si Juventus llegara a ofrecer un intercambio o una apertura de negociaciones, existe un hombre que debería aceptar esa incorporación, el entrenador Marcelo Gallardo.

River seguramente podría llegar a necesitar delanteros a mediano plazo. Ya que Ignacio Scocco todavía no decidió su futuro, en junio vence su contrato y no confirmó si aceptará la oferta de renovación. Además Rafael Santos Borré ha despertado el interés del Crystal Palace inglés, es un futbolista con proyección de venta a corto plazo. Por otro lado, Lucas Pratto se encuentra en un bajón futbolístico y sin el rodaje que supo tener en 2018. Ahora habrá que conocer el pensamiento del Muñeco, si le abrirá las puertas para su retorno al millonario o no.

Por otro lado, se sabe que el contexto económico a River tampoco le permite realizar grandes gastos. El cierre forzado por el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional lo privó de sus ingresos. Por lo tanto, se especula que estos deberán disminuir a mediano plazo como efecto dominó de la situación global. Por ese motivo, no parece viable que Higuaín regrese al fútbol argentino, al menos en 2020.