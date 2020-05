Ex de Villa declaró que habían parejas de jugadores que sabían de su situación

Este jueves finalmente pudo declarar Daniela Cortes, ex pareja del jugador de Boca Sebastian Villa, la joven lo hizo desde una casa ubicada en la zona de Ezeiza a través de una videoconferencia. En la declaración estuvieron presentes la fiscal Verónica Pérez (de violencia intrafamiliar de Esteban Echeverría), el secretario, el abogado defensor Fernando Burlando. Lo primero que dijo Cortes es que el miércoles no pudo declarar porque estaba muy asustada por las amenazas que habría recibido su familia en Colombia, por parte de un sicario, para que la joven de 23 años retire la denuncia. Entre los familiares amenazados se encontraban la propia hija de Cortes.



Cortes antes de declarar fue visitada por un grupo de psicólogos que trabajan en la parte judicial para ayudar a contener las víctimas. Luego de una hora de estar con ellos, la joven de 23 años se dispuso a declarar. Lo primero que declaró fue el último episodio violento, donde el jugador la agredió con el anillo de compromiso que tenían. Estas lesiones fueron constatadas por peritos judiciales que las calificaron como "leves". También el diario deportivo Olé, tuvo acceso a lo que declaró ante los psicólogos y dijo, "quiero lo que la ley requiera, estar en Colombia con mi Familia...no me interesa hacerle daño". En otra parte sostuvo que Villa siempre terminaba propinándole golpes de puño, pero ella nunca llamó para ser atendida por un médico para que no tome estado público.



Con respecto a la declaración judicial, Cortes aseguró que varias parejas del plantel de Boca sabían de esta situación. Además agregó que ella en su círculo íntimo de amistades contaba lo que padecía y hasta se sacaba fotos para que lo vieran. Con respecto a las imágenes que ella público en sus redes sociales, sostuvo que no son de esta vez, sino de una agresión anterior. Por último relató que la noche que Villa se fue del departamento donde convivía con ella, se olvidó el pasaporte y que el jugador de River, Juanfer Quintero, la llamó para decirle que el jugador Xeneize volvería a buscarlo pero acompañado.

Por su parte Villa todavía no tiene fecha para declarar en esta causa. Lo que si ratificó la justicia fue lo que pidió la fiscal Perez, que es la restricción del jugador con su ex pareja, familiares y amigos de ella, además no poder salir del país durante la investigación. Burlando, defensor de la víctima, volvió a pedir la detención del jugador. Desde el plantel Xeneize todos sus compañeros han preferido mantener silencio sobre esta situación, mientras que un grupo de hinchas ya comenzó a pedir que sea echado del club.