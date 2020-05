Mirá cual es el sueño que le falta cumplir a Tinelli en el fútbol

Bernardo Romeo, exmánager de San Lorenzo, habló del sueño que tiene Marcelo Tinelli de contratar en algún momento a Luis Suárez, delantero uruguayo de Barcelona. Justamente el compañero de Messi esta semana sorprendió a todos diciendo que el en Argentina tiene cariño por el Ciclón y no por River o Boca, como pasa en la mayoría de los casos. Es por eso que el conductor de TV y empresario se ilusiona con ver a Suarez en algún momento con la azugrana, pero no del Barca, sino la del Cuervo.

Noticias Relacionadas ¡Sorpresa!, Tinelli apareció en un programa de TV y habló de su vuelta



"Suárez me hablaba del San Lorenzo de 2001, que lo seguía y le gustaba mucho. Me dijo que miraba mis goles y para mi fue un orgullo. El fútbol argentino es muy competitivo y siempre está la posibilidad de que un jugador como Suárez venga, ojalá. Sé que Tinelli lo tiene como una posibilidad pero vamos a ver qué pasa", contó en una entrevista Romeo que en la actualidad cumple funciones para las selecciones juveniles. Pero además de contar el sueño de Marcelo, también dio detalles de su paso como dirigente de San Lorenzo, "fue muy positivo ser manager del club, estaba mal pero consensuando con Lammens y Tinelli se hicieron cosas buenas. Quiero mucho al club, tengo amigos y la gente me quiere".



En otra parte de la entrevista reveló como influyó en Angel Correa, figura del Atlético de Madrid del Cholo Simeone. "Correa faltaba mucho y le tuve que hablar. Entendió que era un gran jugador y que si hacía las cosas bien iba a ser lo que es ahora. Me preguntaba cómo hacerle entender a un chico que tiene un potencial terrible. Muchos no lo entienden y quedan en el camino", aseveró. Tras esa charla Correa entró en el radar del club español que se lo llevó y tras un inicio en banco, Simeone lo puso a punto y hasta antes del parate del fútbol por el coronavirus era pieza fundamental en el colchonero.

Ahora en su nuevo rol de Coordinador de Selecciones Junveniles en Argentina, dijo, "la Selección viene trabajando duro con Scaloni y Aimar el sentido de pertenencia. Hay respeto de parte de los chicos, vienen a AFA bien de los clubes porque manejamos todos más o menos la misma línea. La llegada de Scaloni fue una situación especial, un momento en que se necesitaba un recambio. Hay gente que critica, que dice que no tiene experiencia y puede ser verdad, pero fue demostrando con el tiempo y los resultados" expresó. "Aimar es un gran técnico que hizo mucha fuerza por el proyecto. Demuestra su tranquilidad, su pasión por el fútbol y su docencia", añadió. Por último, aseguró que "los chicos van a extrañar a Messi y Agüero, pero son camadas. En la Sub 20 vienen apareciendo buenos jugadores", concluyó.