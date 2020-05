Mirá cuanto le ofreció un príncipe árabe a un DT argentino para que dirija su equipo

Mauricio Pochettino es del interés de los futuros dueños del Newcastle y le habría ofrecido un millonario contrato para dirigir al equipo de la Premier League. Si bien la operación tiene que recibir, aún, el visto bueno de la English Premer League, medios de Inglaterra aseguran que el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salman, le habría ofrecido al argentino un salario de € 21 millones anuales.En tanto, según sostiene la prensa inglesa, una de las condiciones del DT argentino para aceptar el puesot, sería poder disponer de un buen presupuesto para poder realizar fichajes de calidad. Esto no sería un impedimento su finalmente son aceptados por la Premier.

La eventual compra del Newcastle con fondos sauditas permitiría contar con una fuerte presencia en la liga de Inglaterra, a menor costo en un fútbol en crisis por el coronavirus. La suma que el consorcio liderado por el Fondo de Inversión Pública saudita, encabezado por el príncipe heredero Ben Salman, es de € 345 millones.Sin embargo, la operación genera reticencia entre defensores de Derechos Humanos, como en los rivales regionales de Arabia Saudita. La prometida del periodista saudí asesinado, Hatice Cenguiz, le pidió a la Premier que detenga la adquisión del club por parte del fondo soberano de Arabia Saudita.

"La Premier League no debería permitir que alguien como Mohammed bin Salman, que aún no ha sido responsabilizado por el asesinato de mi difunto prometido, se involucre tanto en los deportes en el Reino Unido", expresaba la carta.El periodista Jamal Khashoggi fue asesinado el 2 de octubre de 2018, dentro del consulado saudí en Estambul, donde fue a buscar documentos para casarse con Cengiz. Sus restos no fueron encontrados y las agencias de inteligencias turcas y occidentales sostienen que la orden de matarlo podrían provenir de los niveles más altos del gobierno saudí.