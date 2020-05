Tras la decisión de AFA, otro popular deporte suspendió la temporada

El coronavirus cambió los planes de todos los argentinos, y del deporte también. En este tiempo, tras varias reuniones y debates sobre las posibilidades de continuar o dar por terminada las diferentes temporadas deportivas, los entes organizativos y reguladores nacionales comenzaron a dar sus resoluciones. La Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) fue una de ellas y lo hizo este miércoles a través de un comunicado en el que anuncia que da por finalizada la Liga Argentina y Torneo Federal sin ascensos ni descensos. Esta decisión afecta también al Torneo Federal, tercera categoría a nivel nacional, donde participan dos equipos sanjuaninos: Jáchal Básquetbol Club y San Juan Básquet. Ambos equipos eran parte de la División de Cuyo con objetivos y realidades diferentes.

Al inicio de la cuarentena Jáchal Básquetbol Club lideraba la zona junto a GEPU de San Luis con 14 victorias y 7 derrotas. Por su parte, San Juan Básquet ganó 5 cotejos y perdió 15. Los dos conjuntos estaban cumpliendo sus objetivos con creces. Ante esta situación Claudio Manrique, DT de Jachal Basquet dijo lo siguiente, "se realizó un trabajo excelente. Se cumplieron todos los objetivos. Se terminó en la primera posición que era un objetivo principal. Quedar entre los tres primeros lugares era mi objetivo y creo que se hizo con creces. Fue algo inédito para el básquet sanjuanino. Los jugadores de inferiores pudieron competir día a día con grandes deportistas que jugaron en Liga "A". Los jugadores que trajimos demostraron una gran jerarquía y pudieron ensamblarse con los que estaban. Logramos una identidad de equipo que estaba muy afianzada sobre el final. Lamentablemente se termina. Me quedo con la tranquilidad de haberme brindado al máximo. De hacer todo lo posible para ganar siempre. Triste porque se termina, pero feliz por el trabajo realizado. Queda la incertidumbre de saber hasta dónde podríamos haber llegado".



Por su parte Gustavo Sapochnick entrenador de San Juan Básquet exppresó, "la experiencia fue altamente positiva. Por dos cuestiones. La primera, se pudo formar una estructura alrededor del equipo. Con dirigentes, un área administrativa, jefe de equipo, cuerpo técnico. Creo que terminamos la competencia muy organizados. La logística de los viajes fue muy buena. Nos atendieron muy bien en los lugares a los que fuimos. De local al principio tuvimos que cambiar los lugares de entrenamiento por una cuestión de que el Sporting Club Estrella no estaba terminado. Pero una vez que inauguró tuvimos nuestro horario de entrenamiento y hay que agradecerle mucho a la institución. Después, con lo estrictamente deportivo creo que el armado del cuerpo técnico fue muy bueno. Tuvimos en Sergio Cabañas a un gran asistente que nos ayudó muchísimo con el trabajo de los juveniles. De hecho sobre el final de la competencia terminamos primeros en el 3x3. Juan Olivares realizó un gran trabajo como asistente. Martín Galdeano en la parte física, sumamos un utilero como Julian Galetti, y terminamos con Federico Vallejos como jefe de equipo que nos ayudó mucho no solo de local, en los viajes también. Al igual que Antonela, que fue jefa de prensa y mantuvo la difusión del equipo, que no es poco. Nuestro equipo se basó mucho en juveniles. De clase 2000 hacia abajo. Tuvieron un gran protagonismo en los entrenamientos y también tuvieron varios minutos en los partidos. En el resultado, nuestro objetivo era poder ser competitivos y no descender. Que lo logramos, no porque se haya suspendido, sino porque ganamos cinco partidos y peleábamos el descenso con Alpachiri estando un pasito arriba y creo que nos iba a ir bien. En general, sacando tres o cuatro partidos, fuimos competitivos en todo el torneo. También fue muy positivo por la cantidad de gente que fue a ver los partidos".