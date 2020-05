Un campeón olímpico quiere ser DT de fútbol

“Sé que me va a ir bien como entrenador de fútbol. Tengo clarísimo que es otra cosa, pero si a los jugadores les hablás con la verdad y le mostrás sabiduría, enseguida se dan cuenta. Me estoy preparando para eso”, dijo el DT de Las Leonas en TyC Sports. Es que por primera vez Carlos "Chapa" REtegui expresó su deseo de dirigir fútbol. El campeón olímpico en Rio de Janeiro 2016 con los varones y medalla de plata en Londres 2012 con las mujeres ahora quiere tener el desafío en el fútbol. Retegui prometió dedicarse una vez que terminen los JJ.OO. de Tokio 2021, donde intentará una vez más ir por la medalla de oro con las Leonas con quien ya ganó un mundial (Argentina 2014) y dos Champions Trophy en 2010 y 2012. Luego de esa cita deportiva buscará un lugar en fútbol argentino.

“Me gusta mucho el equipo de Gallardo. Está en una etapa de transición desde mi óptica porque no es lo mismo utilizar el doble cinco con (Exequiel) Palacios que esté Enzo Pérez solo. Creo que el Boca de Russo transmite tranquilidad y confianza a los jugadores. Fue un equipo que se llevó por delante a los rivales y que revitalizó a muchos futbolistas que no estaban en buen nivel, como Tevez y otros tantos”, cerró. Retegui seguirá los pasos de Holan que pasó del hockey sobre césped al fútbol. Algo similar paso con Cachito Vigil a quien River le pidió se haga cargo de las inferiores pero prefirió no hacerlo y dirigir al equipo Millonario en hockey.



El hijo del Chapa, Mateo, actualmente juega en Estudiantes de La Plata, luego de haber debutado y salido campeón con Boca. Es por eso que Retegui también quiere meterse en el ambiente del fútbol. “Estuve un mes con Miguel Brindisi y compartí en 2013 con el Rolfi (En Independiente). No hay que encapsular a un deporte. Los jugadores quieren ganar y si vos estás preparado y no sos un improvisado, te valoran en cualquier disciplina”.