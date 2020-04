Por un punto San Martín se perdería la chance de ir por un ascenso

La pandemia del coronavirus obligó a parar el fútbol y todo lo organizado prácticamente quedará de lado por los tiempos, pensando en que ya se cumplió el primer mes sin partidos en todas las categorías. Además todavía no hay fecha segura de cuando volverá a retomarse la temporada. El presidente Alberto Fernandez sostuvo que en mayo, fecha en la que se creía se podía volver a jugar, no sería la indicada porque se prevee que para esa fecha se llegará al máximo de contagios en el país. Es por eso que en el mejor de los casos se volvería en junio, cerca del cierre de la temporada, ya que julio es tiempo de descanso para los jugadores.

Es por eso que desde AFA comenzaron a analizar de que manera se pueden resolver las categorías de ascenso. La que primero se comenzó a organizar es la Primera Nacional. En un borrador la primera opción es cambiar la forma de resolver los ascenso. Al principio de la temporada estaba estipulado que el campeonato se juegue con dos grupos, y que los líderes de cada uno definan el primer ascenso. El segundo pasaje a Primera se definiría con el perdedor de la primera final y el ganador de una serie de play off que se definiría entre el 2 al 4 de cada uno de los grupos.

Si bien todo depende de la fecha elegida para que la pelota vuelva a rodar la primera opción es ampliar la cantidad de equipos que pelen por los dos ascenso y que sea por eliminación directa. Es decir ya no solo tendrían chances los cuatro primeros equipos de cada zona, sino que se ampliaría a los ocho primeros. De esa forma los emparejamientos quedarían de la siguiente manera: Atlanta vs. Villa Dálmine, Estudiantes (RC) vs. Gimnasia (Mza), Estudiantes (BA) vs. Rafaela, Temperley vs. Tigre, San Martín (T) vs. Agropecuario, Defensores de Belgrano vs. Platense, Sarmiento vs. Ferro, Riestra vs. Morón. Si es que se decidiera tomar la tabla de posiciones al momento en que se paró el campeonato.

Con respecto al sistema de juego de estos play off sería a un solo partido y no ida y vuelta por una cuestión de calendarios y no extenderlo más. Además el local sería el equipo mejor posicionado y los visitantes no gozarían con el beneficio del gol de visitante, con el famoso, "vale doble". Por otra parte la final estipulada entre los dos primeros no está descartada pero rompería cuadro perfecto de 16 equipos. Aunque los equipos que están primeros en cada zona quieren hacer valer el derecho que se ganaron dentro de la cancha

San Martín por su parte quedaría afuera de este grupo selecto tan solo por 1 punto. El equipo que todavía no tuvo el debut de Paulo Ferrari como DT, cayó al puesto 9 de la zona 1, un punto por debajo de Agropecuario. Esto lo dejaría sin chances al Verdinegro de poder volver lo antes posible a la nueva Liga Profesional creada en el inicio de la cuarentena. Pero esta situación es tan cambiante que habrá que esperar al menos hasta el mes que viene para saber si finalmente esta será la forma de resolver los ascensos.