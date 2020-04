Ronaldinho grabó un video para saludar a la familia de su compañero de celda

El pasado 4 de marzo Ronaldhino llegaba a Paraguay con una identidad falsa, la justicia paraguaya detectó la maniobra y esa misma noche quedó bajo custodia en el hotel donde se hospedaba. Dhino no estaba solo, estaba con su hermano quien corrió con la misma suerte. El 5 de marzo el ex futbolista y su hermano partieron rumbo a la cárcel a las afueras de Asunción confiando en que iban a tener una estadía corta, pero no fue así. Este domingo el brasilero cumplió su primer mes detenido y con pocas noticias que recuperará su libertad pronto.

Pero mientras espera Ronaldhino intenta mantenerse feliz como siempre se muestra. Esta vez su nueva "travesura" fue grabar un video junto a su compañero de celda dedicado a la familia del reo. "Hola a todos, familia Moraes, estoy aquí con mi compañero, mi delantero Pablo. Juega muy bien y estamos juntos. Dentro de poco vamos a jugar otra vez juntos", dice el brasilero con su compañero que no puede contener la alegría y solo se rie. Mientras tanto la justicia paraguaya no han contestado a los abogados del brasilero si pueden trasladarlo a un departamento en Asunción para que siga en condición de detenido mientras se define su situación.



Con respecto a la causa judicial que tienen Ronaldinho tampoco tiene avance en estos días. Lo último que se supo oficialmente fue la palabra de la propia jueza que lleva adelante la investigación, Clara Ruiz Díaz. “El juzgado considera que estamos ante un hecho punible grave porque atentó contra intereses de la República, contra el Estado paraguayo. Hay peligro de fuga y hay peligro de obstrucción. Se trata de un extranjero que entró de forma ilegal al país y permanece de forma ilegal en el país. El juzgado consideró que se reúnen los requisitos requeridos. Va a seguir en prisión preventiva en la Agrupación Especializada”, sostuvo la magistrada.



Pero las malas noticias no terminan ahí. Pasa que Ronaldinho además de documentación adulterada está siendo investigado por presunto lavado de dinero en Paraguay a través de la empresa Permanent Oriental Holding S.A. quien era manejada por Dalia Lopez quien está prófuga y buscada hasta por Interpol. Esta situación también obliga que se retrase su situación judicial. Su hermano Roberto continúa en la misma situación que la de Dinho.



Mientras tanto en la cárcel, Ronaldinho ya ganó un torneo de futsal, que tuvo como premio un lechón que se le suma a su abultado palmarés como jugador donde ganó una Copa del Mundo, una Champions League y una Copa Libertadores, entre otros títulos. Además en plena reclusión festejó su cumpleaños 40 acompañado por todos sus compañeros del penal con una fiesta que incluyó servicio de catering y música. Pero no todo termina ahí porque además recibe visitas de ex jugadores, amigos y dirigentes constantemente.