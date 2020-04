La otra cara de la pelota: Es arquero, no le alcanzan sus ingresos y pelea por sacar adelante a su familia

Cuando pensamos en fútbol, probablemente se nos venga a la cabeza algún exitoso futbolista de la talla de Messi u otra estrella a nivel mundial. O quizá sin irnos más lejos, pensemos en algún exponente de los cinco grandes (River, Boca, Independiente,etc.) cuyo éxito y fama les permiten tener un ingreso que sustente todas sus necesidades. Bien, la realidad es otra, o por lo menos, así lo es para los futbolistas de ascenso en clubes locales.

Kevin Rivero es el arquero de Árbol Verde. A diferencia de los casos de futbolistas de élite mencionados con anterioridad, el joven de 23 años no se pasea en autos importados, ni vive en lujosas mansiones de los countries más acaudalados. El joven vive en un humilde rancho de adobe junto a su mujer y sus dos bebas de 3 y 1 año, respectivamente. Kevin no vive del salario que percibe del club, es por eso que realiza labores de tarde en la Municipalidad de la Capital: "No es tanto pero con eso estiro para llegar a fin de mes" Mencionó.

Con respecto a la cuarentena y la falta de entrenamiento, las dudas y la incertidumbre se apoderan de Kevin: "Nos cuesta por que al ser jugador estamos acostumbrados a entrenar todos los días" Exclamó ante las cámaras de este medio. Además, la otra cuestión a analizar tiene que ver con el plano económico, ya que al estar la pelota parada, no se sabe que pasará con sus salarios: "No tengo ni idea como nos vamos a manejar."

Afortunadamente, la gente y los hinchas les dan una mano a los jugadores, quienes colaboran para que el pasar de los futbolistas pueda ser más ameno: "Nosotros tenemos un club humilde, gracias a Dios en el día a día tratan de ayudarnos". Kevin resalta que al ser un club chico, cada jugador, dirigente e hincha hace su esfuerzo para tratar "de sacar el club adelante", lo que los mantiene vivos.

Con respecto a su futuro profesional, el joven arquero sueña con escalar hasta otras categorías del fútbol argentino, y poder mostrar su talento: "Mi futuro es jugar más arriba de lo que estoy jugando ahora, No me importa si es un club chico, de la B nacional, no me importa, la idea es salir más adelante". Detalló.