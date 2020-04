Ortigoza contra Tevez: “No se puede meter en el bolsillo de los demás”

El futbolista Néstor Ortigoza cargó contra su colega Carlos Tevez, a raíz de unas declaraciones realizadas por la figura de Boca Juniors días atrás, en un programa televisivo conducido por su gran amigo Alejandro Fantino. El futbolista emblema del plantel actual de la entidad "xeneize" declaró que los jugadores deberían salir a ayudar a los comedores, manifestando que cualquier futbolista puede vivir sin cobrar durante 6 meses.

Además, Carlitos comentó que los clubes, al igual que les exigen entrenar regularmente, quienes manejan estas entidades deberían pedirles a los jugadores que salgan a repartir alimentos a lugares afectados. Estas declaraciones no le gustaron para nada a Néstor Ortigoza, que dejó en claro su opinión acerca de este tema en un programa llamado "De fútbol se habla así".

Ortigoza estuvo presente en dicho programa, mediante una videollamada, y declaró lo siguiente: "La verdad es que no comparto con Tevez lo que hizo. El compromete a los demás, no se puede meter en el bolsillo de los demás. Tampoco hace falta que lo haga público".

Luego, el futbolista de Estudiante de Rio Cuarto agregó: "Si quiere ayudar realmente, lo puede hacer, pero que no me comprometa a mí porque a mí me sacás el 30 por ciento del contrato, o a otro chico, y esa plata la tengo destinada, tengo compromisos que cumplir. El hizo una carrera espectacular, le fue bien y lo felicito, pero no se puede meter en el bolsillo de los demás jugadores".