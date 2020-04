Suspendieron a un militar del Comité Olímpico Argentino por defender la dictadura

Pese a que los Juegos Olímpicos de este año se pospusieron hasta el 2021, el Comité Olímpico Argentino es noticia. Todo comenzó cuando el teniente coronel y jefe de misión del COA, Diego Gusman, publicó un video en un grupo de Whatsapp donde califica de héroes a los genocidas del último golpe militar en la Argentina. Además en el video Gusman asegura que, "en la escuela te enseñan solo una parte de la historia". Esto generó la indignación de muchos integrantes del grupo y la defensa de otros.

Entre los que se mostraron en contra del video están representantes de cinco confederaciones, federaciones y asociaciones deportivas que elevaron una carta al presidente del COA, Gerardo Werthein. Por otro lado cuatro consejeros del COA se mostraron a favor de la publicación en el grupo de Whatsapp, entre ellos el coronel retirado Jorne Monge, secretario de la Federación Argentina de Esgrima y ex combatiente de Malvinas, según reveló el diario Página 12. Hasta el momento la media que tomo Werthein fue la de pedir la suspensión de Gusman y el inicio de un sumario. Por ahora sería el único que podría ser sancionado y no las cuatro personas que se mostraron a favor.



Pero este escándalo que estalló en un grupo privado de una red social, ya llegó hasta la Secretaria de Deportes de la Nación, donde la ex Leona, Ines Arrondo, está a cargo. Arrondo hasta el momento solo se expresó via Twitter sobre el tema."Quiero expresar mi repudio e indignación ante la reivindicación del Terrorismo de Estado que realizara un integrante del Comité Olímpico Argentino –el jefe de misión, Diego Gusmán-, quien a través de un video “justificó” las acciones llevadas adelante por genocidas durante la última dictadura militar y cuestionó duramente las políticas de derechos humanos impulsadas en gobiernos democráticos (hilo)", expuso en su primer twit la funcionaria junto a una foto que dice "Nunca Más". Y luego continuó, "Todos sabemos lo que nos costó a los argentinos recuperar la democracia y consolidarla durante estos años, por lo que con profunda tristeza no puedo más que indignarme y rechazar que una persona que forma parte del Comité Olímpico Argentino nada menos que como jefe de misión de deportistas que representan nuestra Bandera a nivel mundial, nos agravie con una versión distorsionada de la historia, reivindicando hechos que fueron condenados por la sociedad y la Justicia. Dejo expreso mi pedido para que los miembros del COA que hayan hecho esas valoraciones se retracten, y que el presidente de la entidad, Gerardo Werthein, tome las medidas pertinentes en defensa del propio organismo. En el deporte y en todas las instituciones deportivas se mantienen vivas las políticas de Memoria, Verdad y Justicia para que Nunca Más haya terrorismo de Estado en la Argentina".

Ahora se espera por la resolución que tomará el Comité Olímpico Argentino que recién después de la cuarentena comenzará a trabajar en este caso. Por su parte el Ministro de Turismo y Deportes, Matias Lammens, por el momento se ha mantenido en silencio, como también el Presidente, Alberto Fernandez. Por otra parte desde el Ejército Argentino y desde el Ministerio de Defensa de la Nación, por ahora tampoco se ha emitido un comunicado al respecto. Por último los deportistas olímpicos también han decidido por el momento no expresarse sobre el tema, al menos en redes sociales.