Caruso Lombardi pidio un IFE para los DTs

El mediático Ricardo Caruso Lombardi otra vez es noticia por sus declaraciones. En esta oportunidad porque pidió que los directores técnicos de todo el país reciban un bono de $10.000 como el Ingreso Familiar de Emergencia que está pagando por estos días el Gobierno Nacional producto del freno de varias actividades económicas por la cuarentena obligatoria para evitar contagios masivos de coronavirus. El Tano en una entrevista que le dio a Telam dijo, "¿Por qué no hacen un bono de 10.000 pesos, como hicieron con los planes, para los técnicos que están sin trabajo o para los que trabajan y están muertos de hambre?".

Noticias Relacionadas No para: Ahora Caruso salió a pegarle a un ex jugador

Noticias Relacionadas La pelea menos pensada: Caruso vs el Presidente Fernandez

Estos pedidos de Caruso se enmarcan dentro de su intención de quedar al frente de la Asociación de Tecnicos de Fútbol de Argentina. Desde hace más de un año Ricardo está visitando cada provincia, (el año pasado estuvo en San Juan), con la intención de fortalecer su imagen como dirigente político y además para ganar consenso en el interior, donde la actual conducción los tiene olvidado. Es por eso que el DT Pirata además del bono dijo que pedirá al Gobierno Nacional para que según él, "después de 30 años se hagan elecciones". Actualmente la ATFA está comandada por el ex jugador de San Lorenzo Victorio Cocco, tetracampeón como jugador con el Ciclón.

Caruso sostuvo que, "la mayoría de los técnicos no tiene un mango ni obra social" en este momento de emergencia sanitaria donde el fútbol, como corresponde, está parado y eso no pone en jaque los sueldos de los jugadores y entrenadores en los equipos chicos y del ascenso. Además el ex DT de San Lorenzo, Tigre y Racing, entre otros, sostuvo que actualmente en el interior los DTs son, "monotributistas o trabajan en negro, cobrando entre $5.000 a $7.000". Es por eso que Caruso exige que en las elecciones voten todos aquellos que estén recibidos como directores técnicos en cualquier parte del país.

El encierro a Caruso le desata la lengua, en esta cuarentena ya tuvo otros momentos de declaraciones picantes. El primero fue cuando en Twitter salió a contestarle al Presidente Fernandez, por decir que el juego de Caruso en Argentinos era especulativo. El segundo fue un enfrentamiento contra el ex jugador, Ariel Garces, a quien él dirigió en Argentinos Juniors. Primero el "Chino" dijo que Caruso no daba un buen mensaje, y el Tano salió con los tapones de punta a contestarle que, "de River lo echaron por un doping positivo".