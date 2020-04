La insólita idea que tuvo un club para que no "juegue solo"

El próximo sábado se pone en marcha la liga de béisbol de China, si el país donde nació el coronavirus es el primer país en comenzar a poner en marcha una de las actividades deportivas con más afluencia de público. Pero las autoridades chinas han decidido que el comienzo de la liga sea con partidos a puertas cerradas. Ante esa situación uno de los clubes que forma parte de la liga se le ocurrió una idea para que los jugadores no se sientan tan solos en el campo de juego. La idea ya fue probada y hasta promocionada para que desde ya sus deportistas empiecen ponerse en clima con la sorpresiva decisión.

Noticias Relacionadas La pandemia rompió la barrera del millón de contagios en todo el mundo

La tan comentada idea que ha dado la vuelta al mundo se trata que la empresa que es dueño del equipo Rakuten Monkey, colocará 500 maniquíes en las tribunas con vestimenta del equipo para "que los alienten". Los muñecos no son alcanzados por la restricción así que estarán con camiseta, bandera y gorra para acompañar a los muchachos cuando salten a la cancha. La empresa que maneja al equipo lo compró justamente el 17 de diciembre del 2019 y esperaban con mucha expectativa debutar en marzo por eso es que armaron esta movida para que su inversión e ingreso al mercado chino del béisbol. Lo curioso es que si bien juegan en la Liga Prifesional de Béisbol de China, el equipo es de Taiwan, pero la larga lista de inversores que ponen plata en los Mokeys lo hizo entrar rápidamente, pese a no ser del país.

La historia de este equipo es más que curiosa. Nació en 2013 de la mano de la Firs Financial Holding Corporation, una empresa dedicada a las inversiones financiera radicada en Whasington, Estados Unidos. Luego la franquicia la compró otra empresa estadounidense y le cambio el nombre a los New Bears, pero al final de la tamporada lo terminaron vendiendo a una consorcio de empresas cocidos como Lamigo Logistics que le devolvió el nombre original de Monkeys. En 2019 la empresa china de venta on line más importante de China compró el equipo finalmente. La empresa Rakuten desde el 2019 comenzó a invertir fuerte en los mercados deportivos, entre ellos es el máximo sponsor del Barcelona de España.