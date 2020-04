"Me apuré en irme de Independiente": la reflexión de Ezequiel Barco

El actual futbolista del Atlanta United de la MLS, Ezequiel Barco, charló con los integrantes del programa televisivo "De Fútbol Se Habla Así" y tocó varios temas. Sin dudas la declaración que más repercutió fue una referida a su temprana salida de Independiente, luego de salir campeón de la Copa Sudamericana del año 2017.

Barco se transformó en una de las figuras del "Rojo" en su momento, estableciéndose como uno de los mejores futbolistas de la Sudamericana anteriormente mencionada, todo con apenas 19 años. Luego de este gran desempeño a tan corta edad, el joven fue buscado por varios clubes del exterior.

De entre todos estos intereses, Barco y su representante eligieron al Atlanta United de la MLS, una decisión que sorprendió a más de uno, ya que se esperaba que emigrara a un club del fútbol europeo. Acerca de esto, Ezequiel se mostró bastante arrepentido en este entrevista.

Acerca de esto el ex independiente declaró: "Me gustaría volver a Independiente. El Rojo me dio mucho, desde la pensión. Creo que me apuré en irme. Me hubiera gustado jugar la Libertadores. Con el tiempo creo que me fui temprano. En ese momento quería seguir progresando. Atlanta mostró mucho interés y aproveché".