Un ex Verdinegro durísimo con Tevez

Mauro Bogado, actualmente volante de Huracán habló sobre las declaraciones que hizo Carlos Tevez. El 10 de Boca sostuvo que un futbolista puede vivir "seis meses o un año sin cobrar", al momento de opinar sobre la crisis en la que empieza a entrar el fútbol argentino por el coronavirus. El ex San Martín fue muy crítico ya que sostuvo que en el caso de Huracán, "no están al día, por eso no se habló de rebajas de sueldo". Además agregó, "acá hay chicos que necesitan cobrar, viven al día". Aunque reconoció que llegado el momento de que se extreme la crisis económica "se puede hablar de rebajas".

Noticias Relacionadas El Globo volvió al triunfo y el Rojo sigue en caída libre



"Lo que dijo Tevez lo tomé por los jugadores de su categoría, los que están en Boca y River, no para los que están en el ascenso, los que ganan menos", dijo en otro tramo de la entrevista a una radio porteña. Bogado con pasado en Argentinos Juniors, también, dejó una gran imagen en la provincia, donde logró el recordado ascenso de 2014 en el Hilario Sanchez ante Ferro. En el Verdinegro pasó cinco años, donde jugó 115 partidos y convirtió 18 goles. Además tiene personalmente tiene un hecho histórico en San Martín, al ser el primer jugador vistiendo la camiseta Verdinegra en la Bombonera.

Noticias Relacionadas Huracán eliminado de la Copa Sudamericana



En otra parte de la entrevista Bogado habló también de la cuarentena y los trabajos que realizan en casa. "Tenemos trabajos de doble turno, muchos ejercicios que nos pasa el profesor. A medida que hacemos las tareas nos filmamos y nos dicen si están bien hechos", dijo Mauro. Además reconoció que, "a medida que van pasando los días uno se cansa, porque querés entrenar con el grupo, con el plantel. Igual hay que cumplir para que todo se normalice", finalizó.



Huracán no pasa por el mejor momento futbolístico, además del económico, porque está cumpliendo una camapaña muy floja. Eso lo está llevando a quedar al borde de la zona de descensos para la temporada que viene, aunque todavía no se sabe como continuará la actual. Además en la Copa Sudamericana quedó eliminado en la primera fase. La llegada de Israel Damonte sigue cuestionada por los hinchas, pero el reciente DT, tiene el apoyo total de la dirigencia.