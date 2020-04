Internaron a un DT argentino con coronavirus

El Director Técnico argentino Luis Miguel Blanco fue internado este domingo en la ciudad española de Marbella luego de dar positivo su análisis de COVID-19. El ex jugador de Boca, Lanús y Tigre esta dirigiendo en Gibraltar, pero ante la suspensión de torneo volvió a España para hacer la cuarentena y estar con su familia. A Blanco la enfermedad se le manifestó de golpe, el domingo comenzó con problemas respiratorios y fiebre, de inmediato fue al Hospital Costa del Sol, donde quedó internado en terapia intensiva y se le realizó el análisis. El DT actualmente continua en la unidad de cuidados intensivos y con respirador para hacer que su recuperación sea más rápida.

"En estos momentos estoy internado, me dio positivo de coronavirus y la estoy peleando para salir, seguramente voy a salir", dijo Blanco desde el hospital vía telefónica a un programa partidario de Los Andes, equipo donde dirigió en 2009. Por su parte su hijo, Diego, habló con Diario La Uníon de Lomas de Zamora y sostuvo que, "Está bien y va evolucionado favorablemente". Ante esta situación toda los familiares que estuvieron hasta el domingo con Blanco se sometieron a los análisis y dieron como resultado negativo todos. Su hijo, Diego, también afirmó que su padre pasó la etapa más crítica de la enfermedad, aunque sostuvo que no saben cuanto tiempo más su padre deberá estar internado. Además contó que el contacto es telefónico o por redes sociales ya que no pueden ir al hospital a visitarlo.

Blanco dirige Mons Calpe Sports Club de Gibraltar, donde hasta antes de que se suspendiera la actual temporada por el coronavirus, había jugado cinco partidos, con cuatro victorias y un solo empate. Blanco es un verdadero trotamundos del fútbol, tanto como jugador, y también como DT. En su carrera de fútbolista jugó además de Argentina, en Bolivia, Canadá y Estados Unidos, cuando en esos paises comenzaba a nacer el fútbol como deporte masivo en la década del 70. Como DT además de dirigir en el país a 12 equipos, entre ellos Godoy Cruz, Independiente Rivadavia, San Martín de Mondoza y Lujan de Cuyo, también dirigió en Mexico, Bolivia, China, Indonesia, Albania, Paraguay y Costa Rica.

También Blanco en 2012 se recibió de Director Deportivo de Fútbol en España y comenzó con capacitaciones en distintos puntos del mundo. El lugar donde más desarrolla esa otra veta es en China, donde a través de la empresa Diego Armando Maradona viaja por distintas ciudades dando capacitaciones a DTs profesionales. Es por eso que la noticia de Blanco con coronavirus tuvo gran repercusión en otras partes del mundo. Ahora habrá que esperar que su evolución continúe de la mejor manera para que pronto vuelva a su vida normal.