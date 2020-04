Mirá el motivo por el que Cristiano Ronaldo rompió la cuarentena

Desde el 9 de marzo el delantero de la Juventus, Cristiano Ronaldo, está recluido en Madeira, un archipiélago de Portugal. El jugador se fue con su esposa e hijos, pero además se llevó a su madre y otros familiares. Tras un mes de encierro Cristiano no se aguantó más y rompió la cuarentena que rige en el país lusitano. El delantero se fue a un centro deportivo a entrenar. Si bien durante todo este tiempo se ha estado ejercitando en su casa, y todavía no hay fechas concretas de cuando volvería el fútbol en Europa, él se fue a hacer algo de fútbol. El Dario de Noticias, diario de local de Madeiras fue el que captó las fotos de uno de los mejores jugadores del mundo fuera de casa.

Noticias Relacionadas Cristiano Ronaldo de oferta por el coronavirus

Noticias Relacionadas El desesperante relato de Dybala sobre que se siente tener coronavirus

Ronaldo compartió el entrenamiento con más personas, las fotos lo demuestran, pero según la crónica del propio diario, siempre mantuvo la distancia requerida de la OMS con el resto de las personas que lo acompañaban. Cristiano fue muy criticado por dejar Italia para ir a Portugal a hacer la cuarentena, no cayó muy bien en el equipo italiano porque no estaba estipulado desde un principio. Pero lo mismo el portugues decidió volver a su país para estar cerca de su madre. Además es uno de los pocos jugadores, junto a Higuaín que no contrajo el coronavirus, ya que Juventus presentó varios casos, entre ellos el del argentino Paulo Dybala que todavía está en recuperación en su casa junto a su novia Oriana Sabatini.

Por haber roto la cuarentena Ronaldo no deberá dar explicaciones a la justicia portuguesa, pero seguramente esta salida de casa se puede volver a repetir. Hasta el momento solo un equipo europeo de los grandes ha decidido comenzar los entrenamientos en plena pandemia. Se trata del club alemán Bayern Munich, quien desde la semana pasada puso a entrenar a todos sus jugadores. Según explicó el club se entrenan por grupos y con la distancia necesaria. No se harán partidos entre los jugadores en estos entrenamientos y solo pueden entrar los jugadores de primera división ya que para el resto de las actividades está cerrado. Además se prohibió el ingreso de público a los entrenamientos.