Para no caer en la cocaína y el alcohol Tyson fuma sapos

Mike Tyson pese a estar alejado del ring, lugar que le dio fama mundial, sigue dando que hablar en el mundo entero. Hace unos días reveló cual fue el verdadero motivo que cambió su vida por completo. El ex campeón del mundo de los pesos pesados reveló que fumar el veneno del Bufo alvarius es lo que lo encarriló en la vida. El Bufo alvarius es uno de las 463 variedades de sapo que hay en el mundo y es más conocido como el "sapo del Río Colorado" o "sapo de Sonora", ya que se encuentra en ese desierto que comparten México con Estados Unidos.

Noticias Relacionadas El virus de la abstinencia: rompió la cuarentena para ir a comprar marihuana y terminó preso

Tyson comenzó a fumar este veneno después de haber abierto "Tyson Ranch", una compañia dedicada a la plantación y producción de marihuana para consumo, luego que el estado de California legalizara el consumo de cannabis. Lakiha Spicer, hija de Don King y esposa de Tyson desde hace una década, relató que gracias a este veneno, Mike, pudo enfocarse en el proyecto de la marihuana, dormir de corrido en las noches y se alejó del acohol y la cocaína. Es más desde que el ex boxeador se alejó de sus adicciones pudo comenzar a diseñar su próximo proyecto que tiene que ver con un predio con un resort con anfiteatro, cines y un shoping, todo dedicado a la marihuana. Además de crear la Universida Tyson, que se dedicará a enseñar todo sobre el cultivo de la marihuana.

Toda esta historia de reconstrucción de Tyson a los 53 años comenzó a través del doctor Gerardo Sandoval, más conocido en el ambiente médico como el Dr. Guerry. El ginecólogo y obstetra nacido en Guadalajara, México, le presentó la sustancia 5-MeO-DMT. Esa sustancia se extrae "ordeñando" el veneno del sapo de Sonora y luego se consume a través de la evaporación del mismo. "El Dr. Gerry le dijo a Mike Tyson que fumar el sapo era como saltar al corazón de Dios y regresar, en solo 20 minutos”, relata el peridista Alex Pappadema, primero en hablar con Tyson sobre el tema.

Tyson relató en esa entrevista contó lo que vivió la primera vez que fumó el veneno de sapo. “Estaba enloqueciendo. ‘No quiero hacer esto más. Quiero que pare’, comenzó relatando. Pensé, 'la jodí. Oh, mierda. La jodí ¿Qué estaba tratando de probar? Estoy muerto. Estoy muerto. Se acabó. Toda mi vida. Mi vida se fue. Tomé estas jodidas drogas y me mató. No hay forma de que pueda sobrevivir a esto", relató Mike. Además agregó “Es casi como si murieras y renacieras”. Esta sustancia netamente natural es conocida también como "la molécula de Dios".“Creo que estaba tomando cocaína cuando fumé el sapo. Solo era un desastre. Tenía un montón de jodidas chicas con las que tenía relaciones. Fue algo horrible, hombre. Estaba atrapado en un círculo vicioso y no podía parar", contó.