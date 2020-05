Alberto Fernández: "El mejor Maradona fue el de Argentinos"

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, hizo referencia a su admiración por Diego Armando Maradona y aseguró: "Su mejor versión fue la de Argentinos, no he visto nada como él".

"Los hinchas de Argentinos hablamos de Maradona y se nos conmueve todo. Tengo una admiración enorme por él. El mejor Maradona, no tengan dudas, fue el de Argentinos. No he visto nada como él. Tenía ese don natural que lo hace un jugador extraordinario y toda la libertad que le daba Argentinos", aseguró Fernández en diálogo con TNT Sports.

Incluso, con respecto a la eterna discusión respecto de si Maradona fue mejor que Lionel Messi, el Presidente explicó que es una discusión injusta: "Son dos tipos de fútbol distintos. En aquel entonces, la fuerza pesaba mucho y los caudillos eran importantes. Maradona tenía todo: fuerza, habilidad, era jefe y era una cosa maravillosa verlo jugar. Messi vive en otro fútbol. Lo que le vi hacer a Maradona no se lo vi hacer a otro jugador. Le ponías 10 escobas al lado y hacía jugar bien al equipo", sostuvo.

Si bien su fanatismo por el Bicho es inocultable, lo cierto es que todo podría haber sido distinto si hubiese seguido el deseo familiar en cuanto a la elección de club: "Toda mi familia era hincha de Boca y querían que sea de Boca. Pero estudiaba en un colegio que quedaba a media cuadra de la cancha de Argentinos, en una época en la que se jugaba los días de semana. Entonces me acostumbré a ir con mis compañeros a ver a Argentinos y le agarré un amor que nunca se fue", confesó.

A pesar de ésto, Fernández guarda un lugar especial en su corazón para un jugador que surgió de La Paternal, pero que se hizo ídolo en el Xeneize: Juan Román Riquelme. "Siempre le digo a los hinchas de Boca que ellos conocieron el fútbol gracias a nosotros, porque primero les dimos a Maradona y después a Riquelme. River tuvo más jugadores nuestros, pero Boca cuando compró, se llevó a los mejores. Riquelme nos hizo volver a Primera y tengo un cariño entrañable por él. Volvió a terminar su carrera y a sacarnos del descenso, por lo que tengo un reconocimiento enorme por lo que hizo", explicó.

Por último, siempre fiel a su amor por Argentinos, el Jefe de Estado se animó a comparar lo que es ser hincha de un equipo chico con respecto a serlo de un equipo grande: "Soy muy loco de Argentinos, lo quiero mucho. No es lo mismo ser hincha de un club grande que de uno chico. Cuando uno habla con un hincha de Ferro o de Banfield, por ejemplo, es distinto. Uno siente todo de otro modo, mientras los grandes están en otra dimensión. Es como ser hincha de una multinacional o ser hincha de una PyME. Nosotros somos hinchas de una PyME: todo nos cuesta trabajo, todo es difícil y están los hijos de los hijos que jugaron en el club. Por eso lo sentimos de otro modo".

Por el contrario, para Fernández, los hinchas de equipos grandes tienen otro tipo de problemas: "Cuando la gente de River o Boca habla, es como que están en otra dimensión y es razonable porque son equipos de otra dimensión. Los problemas y cuestiones que los preocupan de sus equipos son distintos a las nuestras. A nosotros nos dicen que en la Quinta hay un 9 que es un fenómeno y ya esperamos a ver cuándo llega, pero ellos se preguntan si el Pipa (Gonzalo) Higuaín pega la vuelta. Es todo muy distinto", cerró.