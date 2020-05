Mirá los videos de la noche previa a la denucia por violencia de género

El 29 de abril el mundo del fútbol era noticia en Argentina, no porque el deporte estuviera cerca de volver, sino porque un jugador era denunciado por violencia de género. Ese jugador es Sebastian Villa, jugador colomnbiano que forma parte del plantel de Boca, recientemente campeón de la Superliga. La denuncia que hizo su ex pareja, Daniela Cortes, con quien convivía en Buenos Aires, no solo fue mediática, sinó también penal. La joven madre colombiana declaró tres días más tarde y además de asegurar que la violencia que ella padecía era desde hacía dos años, también declaró que Villa habría mandado hasta un sicario a amenazar a su hija que está en Colombia junto su familia. Cortes está bajo la defensa legal de Fernando Burlando quien fue muy duro en su momento al referise a Villa, "tenemos que partir de una verdad: Villa es crack, un muy buen jugador de fútbol, y este trance que está pasando no debería afectarlo en nada si realmente es un crack. Si vos me preguntas, ¿Daniela quiere hacerle daño, perjudicarlo y arruinarle la carrera? No, no tiene ningún tipo de intención".

Noticias Relacionadas La ex de Villa reveló que perdió un embarazo por sus golpes

El jueves de la semana pasada fue el turno del jugador de Boca declarar ante la justicia. Lo hizo, al igual que su ex pareja, por medio de videoconferencia. Villa, según publicó Olé sostuvo que, "Daniela me tira una vela y me pega un puño en la boca. Tengo un video prueba de ello. Ya de ahí me dirijo hacia la parte de afuera de la casa, saco mi pasaporte, lo pongo en mi bolso". Además de aportar una serie de pruebas donde insiste con su inocencia.

Sebastián Villa declaró ayer ,su defensa aporto una serie de videos.

En el 1° se escucha una charla telefónica de Cortes con su madre

"Déjalo en paz,te lo suplique! me vas a mandar al cementerio! si no te quiere hablar no le hables" le dice en un momento de la comunicación uD83DuDC47 pic.twitter.com/Ypv4vw2HkS — Luis Fregossi (@LuisFregossi) May 8, 2020



El periodista Luis Fregossi, en su cuenta de Twittwe, dio a conocer tres videos sobre lo que había sucedido esa noche. Estos videos también fueron aportados por la defensa de Villa en la causa judicial. En dos de los videos se observa que el jugador intenta salir de su casa, pero afirma que la mujer no lo deja. Además, hay una conversación con la mamá de Daniela, en la cual le pide que se calme, que "la única que se tiene que calmar acá sos vos", le dice la señora. También se ve cómo en ocasiones Cortés a Villa intenta golpearlo, lo cual le daría la razón al jugador en que su expareja también la agredió esa noche. Ahora se espera que la justicia, con estas pruebas, determine la veracidad de cada una de las declaraciones para saber finalmente qué fue lo que pasó entre la mujer y el jugador.

Segundo video que aportó la defensa de Sebastián Villa a la causa .

El jugador declara que no agredió a Cortés y que su ex pareja no le dejaba salir de su vivienda uD83DuDC47 pic.twitter.com/DshJAS5cLs — Luis Fregossi (@LuisFregossi) May 8, 2020

Villa siempre sostuvo que el inconveniente comenzó cuando Cortes supuestamente le exigió U$S100.000 para volver en un vuelo charter a Colombia. Por su parte la ex pareja del volante Xeneize dijo a la justicia que las fotos y videos que ella publicó en sus redes sociales eran de agresiones anteriores. Otro audio que se publicó en un video fue el de una supuesta charla entre Cortes y su madre donde se escucha, "déjalo en paz,te lo suplique! me vas a mandar al cementerio! si no te quiere hablar no le hables" le dice en un momento de la comunicación.