"Vi morir en un día 18 personas de coronavirus en la terapia donde estaba internado"

Este martes Luis Blanco habló con TyC Sports y contó como fueron los 40 días en los que estuvo internado en España con coronavirus. El DT de 60 años que actualmente está dirigiendo en Gibraltar al Mons Calpe de primera división contó que ya pudo volver a casa para terminar con la fase final de su recuperación total. "Soy un sobreviviente de este coronavirus. Entré con 40 grados de fiebre a la clínica y sin poder caminar, porque daba dos pasos y me ahogaba", sostuvo Blanco.

Con respecto a como fue su contagio, Blanco relató, "creo que el virus entró en mí en Gibraltar, alguna vez que fui al supermercado, porque en el equipo o el cuerpo técnico del club no hay contagiados" aseguró. Además explicó, "en casa no tenía contacto con nadie porque vivo en un lugar retirado de Gibraltar frente a la playa". Es más aseguró que viajó en avión hasta Espña sin ningún tipo de síntoma, pero al llegar a tierras ibéricas comenzó a sentirse mal. "Comencé con fiebre y un poco de tos seca, pero como dos semanas antes había tenído algo de placas en la garganta, pensé que no me había curado bien". "Cuando vi que no me bajaba la fiebre y que me costaba hablar me fui directamente a una clínica", sostuvo Blanco.

También relató como fue llegar a la clínica solo porque su familia estaba en Argentina, "el único que sabía era el director deportivo del equipo donde dirijo, porque hablé con él y le dije que sentía que tenía coronavirus, por eso iba a hacerme ver a una clínica". Pero no le dio tiempo a informar a su familia sobre los que le sucedía es por eso que contó que, "mi hija comenzó a llamar a Cancillería y a la embajada argentina en España porque ellos sabían que estaba ahí, hasta que pudieron dar con la clínica donde estaba internado". También contó que, "los médicos también buscaban la forma de comunicarse con mi familia, pero yo mucho no podía aportar por mi estado de salud".



Al momento de recordar los que vivió dentro de la clínica Blanco sostuvo que, "estoy muy sensible todavía". El DT contó que el entró directamente a terapia intensiva y que cuando parecía comenzar a recuperarse cayo en coma durante cinco días. "Lloré mucho primero porque estaba solo, y segundo porque sin ánimo de asustar a nadie, veía todos los días a los médicos tapar gente que se moría. En un solo día vi llegar a 17 o 18 personas y que en ese mismo día se murieran", sostuvo. Además aclaró, "es un virus muy fuerte, que si te agarra con un resfrío mal curado te puede hacer mucho daño, yo por suerte lo pude superar, pero la gente de mi edad o mayor es muy difícil vencerlo". Por último Blanco sostuvo que, "al virus cachivache este se lo mata con el cuerpo, hoy lo único bueno que saco es que no puedo contagiar, ni contagiarme".