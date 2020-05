Importante dirigente de AFA aseguró que no se volverá a entrenar el 25 de mayo

Durante la tarde del pasado día martes 12 de mayo, comenzaron a tomar relevancia los rumores que aseguraban que los entrenamiento del fútbol argentino, se iban a retomar el próximo lunes 25 de mayo. Esto surgió luego de que se llevara a cabo una reunión entre el ministro de de Turismo y Deporte, Matías Lammens, y Ginés González García, titular de la cartera de Salud.

Este encuentro tenía como objetivo principal, conformar un nuevo Comité que tenga la función de elaborar distintos protocolos, que permitan el regreso de los entrenamientos de las distintas disciplinas que se practican en nuestro país, entre los que esta incluido el fútbol.

En relación a este tema Nicolás Russo, el presidente de Lanús y secretario ejecutivo en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se encargó de aclarar esta situación y declaró lo siguiente: “Yo no veo ninguna posibilidad de volver a entrenar el 25 de mayo. Está bien que se estudien protocolos, pero hay que ser francos. Yo no lo veo. Ojalá esté equivocado, pero no lo veo".

Finalmente Russo mencionó: "La problemática es compleja y no veo al fútbol en condiciones para entrenar. De hecho, hay un montón de clubes que sus instalaciones fueron cedidas para este tema, con camas instaladas. Además, el fútbol argentino tiene una característica de ser solidario. No veo que se arranque Primera División y no arranque la Primera Nacional, la B Metropolitana o la C”.