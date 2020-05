Miadosqui: "San Martín no puede retomar los entrenamientos"

Este miércoles, el presidente de San Martín, Jorge Miadosqui, manifestó en declaraciones radiales su oposición a que los clubes retomen los entrenamientos a partir del próximo 25 de mayo. El dirigente verdinegro expresó: “Es una situación rara, tendríamos que establecer antes de volver a los entrenamientos que campeonatos se van a jugar, que torneo puede continuar, como va a ser el futuro. Hay muchas cosas que evaluar antes, me parece mal establecer la vuelta a los entrenamientos”.

“No encuentro el sentido de volver a entrenar, sobre todo cuando no hay fechas establecidas. Hay clubes que la mayoría de sus contratos tienen vencimiento el 30 de junio. Empezar a entrenar, significaría que hay jugadores que entrenarían sin saber que se va a hacer en el futuro. Hay mucha incertidumbre, ya que no se sabe cuándo volvería el fútbol, no hay una fecha pre establecida”, amplió.

Miadosqui señaló que antes de pensar una fecha estimativa para retomar los entrenamientos, se debería establecer una fecha para la vuelta al fútbol. El dirigente indicó que los clubes, las instituciones se deben preparar en la forma de avanzar, ya que debido a la cuarentena muchos clubes perdieron gran parte de sus ingresos por parte de los sponsors, socios y recaudación.

Asimismo, expresó que los problemas que están atravesando las instituciones del fútbol argentino son proporcionales a la categoría donde juegan. "Todos los clubes debemos enfrentar distintos problemas económicos. Sé que el caso de River colocó un tope de sueldo, mientras que otros realizaron quitas y otros al estar atrasados, van pagando semana a semana. A todos se nos han caído los ingresos", dijo Miadosqui en radio Colón.

"Actualmente los ingresos de San Martín tienen que ver con el 30% de lo presupuestado en junio del año pasado cuando arrancó este torneo. Esto tiene que ver en función con los ingresos de socios, sponsors, recaudación que se han caído, pero es una realidad que estamos atravesando los clubes. Es una eventualidad a la que todos nos estamos enfrentando", agregó.

De igual forma, indicó que las autoridades de cada club deben ir buscando la posibilidad de cubrir las actividades esenciales del club, como estar al día con la mayoría de los empleados, los profesores y plantel. El mandamás verdinegro señaló que "En cuanto a los jugadores le terminamos de cancelar el mes de marzo y vamos avanzando muy lentamente dialogando con los jugadores para sobrellevar este proceso. Estamos en comunicación permanente con el capitán, con Ardente, y él se encarga de comunicar al resto”.

Luego enfatizó una vez más en su posición sobre no retomar los entrenamientos sin conocer antes una fecha para la vuelta al fútbol. Miadosqui indicó que la mayoría de los jugadores se encuentran fuera de la provincia, además mencionó que “muchos jugadores se fueron el 20 de marzo y otros se fueron cuando autorizaron desde el Gobierno Nacional los permisos para viajar. Muchos están haciendo la cuarentena en sus casas para evitar mayores gastos".

Al ser consultado de como las ligas europeas están planeando volver a la actividad, Miadosqui señaló que no se pueden comparar las situaciones de forma paralela. “Nosotros estamos en otoño y los clubes que están retomando las actividades en Europa están en una situación distinta. Ya que ellos están en primavera, cercanos al verano. Nosotros tenemos que atravesar el invierno”, dijo.

“Debemos ser muy cautos, creo que el futbol puede esperar, primero está la salud de las personas. Los dirigentes debemos mantener un equilibrio en la toma de decisiones. Se deben evaluar muchas cosas antes de decir va a volver el futbol, no hay transporte, hotelería”, agregó en declaraciones radiales con radio Colón.

En otro sentido, mencionó que en junio se le vence el contrato al 70, 80% de los jugadores del plantel y al ser consultado si tienen la idea de renovar con alguno de los jugadores. El mandamás declaró "Hoy tengo que decir que no vamos a renovarle a ninguno de los jugadores que se les vence el contrato el próximo mes, ya que no sabemos cuándo se va a retornar el fútbol. Hay muchas cosas que resolver de cara al futuro"

Por último, Miadosqui recordó lo que dijo días atrás, el técnico Paulo Ferrari nunca firmó su contrato y está arreglado de palabra. "Él tiene la misma incertidumbre que tenemos nosotros, al igual que los jugadores. San Martín no tiene como resolver la situación, ya que no tenemos torneo, no tenemos nada", concluyó.