¿Que pasará con el fútbol sanjuanino el 1 de junio?

Alberto Platero, actual presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol, tuvo una charla a fondo con Banda Ancha, donde habló sobre la cuarentena y sus efectos que está causando en estos días. Entre los temas que quedaron sin resolver en la calle Entre Ríos fueron las elecciones para renovar autoridades. La llegada del COVID-19 a la Argentina obligó al país a entrar en cuarentena obligatoria a mediados de marzo obligando a tener que suspender el acto electoral previsto para el 9 de abril. Ante esta situación imprevista la mesa directiva de inmediato habló sobre como seguir con las autoridades electorales.

Según contó Platero, desde Personería Jurídica y desde la Justicia Electoral, dieron el visto bueno para suspender y prorrogar las elecciones en la LSF primero hasta el 31 de agosto. Pero entendiendo que la cuarentena por el coronavirus se puede llegar a extender durante todo el invierno explicó que se ha dado un segundo plazo hasta el 31 de diciembre. Pero si bien, desde la parte legal del acto electoral está todo resuelto, había que resolver que pasaría a partir del 1 de junio, día que debería asumir el ganador de las elecciones que se suspendieron. Con respecto a ese tema Platero aclaró que el estatuto prevé que el mandato del actual presidente, osea él, pueda extenderse hasta que se realicen las elecciones. Esto evitaría que la LSF quede acéfala hasta que se realice la asamblea para elegir las nuevas autoridades.

Por otra parte Platero ratificó que no seguirá en la conducción de la LSF, donde tenía la posibilidad de ir por su tercer mandato consecutivo que comenzó en el año 2016, terminando así con tres décadas de conducción de Alfredo Derito. Platero sostuvo que, "no quiero eternizarme en el poder", aunque en otras entrevistas también adujo algunas situaciones internas que lo llevaron a tener tomar la decisión de no estar más al frente de la LSF. Lo mismo aclaró que seguirá ligado al fútbol de la provincia y que estará a disposición de la nueva conducción para lo que necesite.

Por último Platero sostuvo que la única tarea que le quedó pendiente en su paso por la casa madre del fútbol de la provincia fue porder concretar un predio deportivo que sea de la Liga para poder seguir desarrollando el fútbol y el futsal. Ese proyecto existe y sería en principio en unos terrenos cercanos al estadio San Juan del Bicentenario, pero no formaría parte de la ciudad deportiva. Sino que sería un predio propio de la Liga para poder aliviar también las cargas de partidos que tienen algunas canchas.