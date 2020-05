Así será el torneo local cuando vuelva el fútbol

Si bien el fútbol en toda la Argentina está parado se sigue trabajando en la parte dirigencial, es por eso que en la Liga Sanjuanina de Fútbol están analizando como será el regreso al torneo local. Según contó Alberto Platero, en Banda Ancha, ellos creen que antes de septiembre no habrá actividad y es por eso que solo se realizará un solo torneo en todo el año en la provincia. De ser el noveno año de año en elegido para volver a jugar, solo quedarán tres meses, a los sumo cuatro si contamos diciembre, para poder desarrollar el torneo oficial. Es por eso que ya se piensa en un torneo corto.

Si bien la forma de disputarlo no esta clara todavía, se estima que el actual sistema de partidos ida y vuelta entre todos los equipos y luego play off no se podría hacer por la disponibilidad de tiempo. Hay algunas ideas pero no son concretas por eso Platero prefirió reservarse dar detalles de esos borradores. Lo que si aclaró que "es casi seguro que no habrá descensos este año", pero no dijo nada de ascensos. De ratificarse estos dichos, sería por segundo año consecutivo que el fútbol local no tendría descensos ya que en la última asamblea del 2019 se dejó sin efecto la pérdida de la categoría por parte de Carpintería y Del Bono.

Platero además comentó que habrá que otro detalle no menor será si a las canchas se vuelve con o sin público. "Los clubes dependen mucho de la recaudación de cada partido" sostuvo el presidente de la LSF. Pero reconoció que, "si no hay público se podrán recortar gastos, como es el pago de los operativos policiales que deberían convocar a menos efectivos". Sin embargo sotuvo que, "los sponsor también serán otra pata fundamental para poner el fútbol en marcha". Y agregó, "habrá que hablar con nuestro mayor sponsor que es la Secretaría de Deportes, que sin su ayuda no se podría haber hecho varias cosas".

El torneo en el que se piensa, es casi seguro, que será optativo para los clubes poder jugarlo o no. Pasa que todavía no se sabe como quedarán las instituciones después de la cuarentena para afrontar algún compromiso deportivo, más allá de la ayuda que están recibiendo por parte del gobierno provincial a través del PESID. Esta posibilidad que se analiza de realizar un torneo optativo para participar o no, sería una medida similar a la que tomó el Concejo Federal con respecto al Federal Regional, donde los equipos que participan deberán ratificar seguirán participando.