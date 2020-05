En plena cuarentena River y Boca pelean por una final

Mientra todavía no se sabe como, ni cuando terminará la Copa Libertadores 2020, en la CONMEBOL ya lanzaron la convocatoria para elegir la sede de las finales 2021, 2022 y 2023 del torneo continental más importante a nivel clubes. Además también se van a elegir las sedes para las finales de la Copa Sudamericana. Para esa elección cada federación propuso sus estadios más importantes para ser los escenarios de esos seis eventos. Pero no todas presentaron estadios, Bolivía, Venezuela y Paraguay no participarán de esta elección, por distintos motivos que van desde lo económico hasta de infraestructura.

Por Argentina la AFA postulará al Monumental y la Bombonera, como primeras opciones, pero a estos estadios se le sumarán el de para la Copa Libertadores el de Racing, Independiente y el Kempes de Córdoba, que es el único del interior del país que intentará llevarse alguna de estas tres finales. Por la Copa Sudamericana la Asociación del Fútbol Argentino postuló los mismos estadios de los equipos grandes, a los que además le sumó San Lorenzo, mientras que el estadio Único de Santiago del Estero será el que competirá del interior del país. Llamó la atención la no postulación del Malvinas Argentinas de Mendoza o algún estadio de Rosario entre los elegidos por la institución que dirige Claudio Tapia. El San Juan del Bicentenario no califica por el momento por su capacidad inferior a la pedida.

En las próximas semanas, cada postulante tendrá la chance de participar de una videollamada donde podrán evacuar dudas y definir conceptos para elaborar el Dossier de la candidatura, que deberá ser presentado el 29 de mayo. Cuando Conmebol cuente con todas las candidaturas realizadas de manera formal, se presentará al Consejo una lista de ciudades finalistas para cada una de las ediciones y una vez que se pueda viajar de país a país, se harán las inspecciones correspondientes para definir dónde se jugarán las próximas finales. Este formato de final única debutó en 2019, teniendo como escenarios el Estadio La Nueva Olla de Cerro Porteño de Paraguay para la Sudamericana y el Monumental de Lima para la final de la Libertadores. Mientras que el estadio Nacional de Chile se quedó con las ganas de tener la final de la Libertadores por los conflictos sociales que estallaron al año pasado en el país trasandino.

Este 2020 estaba previstos que los escenarios de las finales de la Libertadores y Sudamericana fueran el Maracaná y el Kempes respectivamente. Con respecto al primero está en duda y todo dependerá como siga la situación del coronavirus en el país carioca, mientras que el estadio cordobés sigue en pie para la otra final. Ahora restará determinar los calendarios para las dos copas ya que en la Sudamericana solo se ha jugado la primera fase, mientras que la Libertadores apenas van dos fechas de grupos.