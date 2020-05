Jugador argentino denunciado por construir un castillo

Sergio Romero, ex arquero de la Selección Argentina, fue denunciado por sus vecinos por una construcción de que hizo en su vivenda para que sus hijas jugaran. La estructura tiene un valor de 23 mil euros y cuenta con un castillo de 3,6 metros de altura, un refugio de 4,2 metros y varios toboganes de 3,2 metros, entre otras cosas. Según publicó el diario ingles The Sun habría encarado la instalación sin ningún permiso de obra, luego de que un funcionario local inspeccionara su hogar y opinara que era grande e impactante para "la escena de la calle y el vecindario".

"No solo es demasiado grande, también es una seria distracción para los automovilistas que pasan" y "por lo general, se espera que dicha estructura se coloque en el jardín trasero" fueron algunas de las criticas que hicieron algunos vecinos al ser consultados por el diario ingles que publicó la infracción que incumple Chiquito. El subcampeón del mundo en Brasil 2014. vive en el barrio de Wilmslow, Cheshire a las afuera del centro de Manchester en un barrio que no es privado, pero si uno de lo más renombrados en aquella ciudad. Es más, en el barrio no solo vive él sino que también compañeros de su equipo y también del eterno rival de United, el City.

Ahora Romero deberá redestinar dentro del espacio que tiene en su vivienda la estructura gigantesca, además de pagar una multa por no hacer caso a lo que los funcionarios le dijeron. Romero llegó en 2015 a Inglaterra, gracias a la gran actuación que tuvo durante el mundial de Brasil, en aquella oportunidad llegó junto a Marcos Rojo. Si bien nunca pudo conseguir continuidad es bien considerado por los hinchas del United, y todavía le queda una temporada más de contrato con el equipo ingles.