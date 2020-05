El regreso de Gatti a la TV tras superar el coronavirus

El histórico arquero de Boca, Hugo Gatti, volvió a la TV española luego de superar el coronavirus y contó lo que vivió en los 11 días que estuvo internado. El portero relató, "me han matado acá, en Argentina, en todos lados... Pero yerba mala nunca muere", fiel a su estilo irónico y picante.

Noticias Relacionadas El romántico beso de Messi a su esposa del que habla el mundo

El ex arquero argentino: "Fui a revisarme porque me pidió mi hijo, yo no sentía nada. No me dijeron qué tenía, sólo que tenía que quedarme ingresado en el hospital. Le firmé el papel al médico de que me hacía cargo y me fui del hospital. El taxista no quería llevarme. Nunca tuve un dolor. Me di cuenta cuando me lo dijeron", contó Gatti en El Chiringuito TV, donde habitualmente trabaja como panelista.

El Loco contó que, más que el virus, sufrió la internación por no saber qué le pasaba. "En el hospital, todos los días preguntaba 'cuando me voy' y me decían 'mañana' todos los días. Ahí el doctor me dijo que estuve por morir, no lo podía creer. Después me llamó el jefe, Florentino (Pérez, presidente del Real Madrid), ahí lo creí que estaba por morir. Yo nunca sentí nada".

Noticias Relacionadas Ciclistas y runners, los primeros que volverán a entrenar en San Juan

Gatti también admitió: "Nunca imaginé que estaba enfermo. En el hospital tiraba las pastillas que me daban y las enfermeras se daban cuenta. Tenía una cara de loco… Sentía que me moría ahí, no podía ni caminar. Tiraba cosas al piso para ver si venía alguien. Lo único que hacía era comer mandarina, creo que eso me curó ja".

Gatti también contó que recibió muchos mensajes de apoyo y cariño, entre ellos uno de Maradona: "Lo de Diego es lo más revelante (sic) porque es él y por el distanciamiento que inventaron los medios, yo nunca tuve problemas con él. Claudia también me mandó".