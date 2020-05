El técnico campeón del mundo que pudo dirigir a Boca

Son muchos los jugadores internacionales que en todos los mercados de pases suenan para jugar en Boca. Todos comienzan a ser “posibles refuerzos” cuando declaran su simpatía por el Xeneize, sin embargo, salvo en el caso de el italiano De Rossi, todos se cayeron antes de empezar. El técnico brasilero, Scolari, declaró este viernes que fue tentado para dirigir al club de la Rivera.

El entrenador campeón del mundo con Brasil en el Mundial de Japón y Corea 2002, detalló en diálogo con Super Mitre Deportivo, que le ofrecimiento se podría haber concretado si José Beraldi ganaba las últimas elecciones en las que finalmente se impuso Jorge Amor Ameal.

"Tenía todo acordado para dirigir a Boca este año, me llamó Gabriel Batistuta, que integraba la lista de Beraldi, y hubiera sido el entrenador si su fórmula se imponía en las elecciones, algo que lamentablemente no sucedió", contó Scolari, de 71 años en el programa radial.

El técnico brasilero, en varias ocasiones confesó su admiración por el Xenieze , incluso en la entrevista dijo "Me gusta mucho Boca y seguramente tendré otra oportunidad para dirigirlo. Me siento muy identificado con su gente y su estilo de juego, no se pudo dar pero sigo siempre cada actuación del equipo y seguramente habrá otra oportunidad para dirigirlo"

Sin embargo, en el mundo Boca parece no importarle estas declaraciones. El equipo que dirige Miguel Ángel Russo, fue el último campeón de la Superliga, con una levantada en la que peleó mano a mano el campeonato argentino con su clásico rival, River. Finalmente, el equipo de la Rivera, le arrebató el título a Gallardo y sus dirigidos en la última fecha.