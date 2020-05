La FIFA le pidió a un argentino armar un partido a beneficio

Mauricio Macri sale a la cancha y reaparece a la cabeza de la organización de un mega evento que llevará adelante la “Fundación FIFA” que él preside. El ex presidente de la Nación está al frente de un partido de estrellas que contará con el apoyo de ONGs y del sector privado, que buscará recaudar fondos para la lucha contra el covid-19.

La Fundación FIFA organizará por primera vez un partido de fútbol oficial para recaudar fondos que se destinarán a Access to COVID-19 Tools (ACT, “Acceso a las herramientas de la COVID-19”), una alianza mundial que pretende acelerar el desarrollo, la producción y el acceso mundial equitativo a las nuevas tecnologías sanitarias esenciales para combatir el coronavirus, entre las que se incluyen los diagnósticos, la terapéutica y las vacunas.

"La Fundación FIFA involucrará no solo a la comunidad futbolística mundial, sino también a otras partes interesadas, desde organizaciones no gubernamentales hasta otras fundaciones, pasando por el sector privado y los gobiernos, a fin de garantizar que esta iniciativa sea una ayuda significativa para quienes están a la vanguardia de la investigación en la lucha contra la COVID-19”, ha señalado el Presidente Ejecutivo de la Fundación FIFA, Mauricio Macri."Nuestro objetivo es desarrollar y apoyar a una sociedad que pueda ofrecer un equilibro en cuanto a la prevención de este tipo de enfermedades y la vida futura, y al mismo tiempo, crear un entorno en el que la sostenibilidad pueda prosperar verdaderamente”, completó el ex presidente de la Nación Argentina, hasta el año 2019.

"Tenemos la responsabilidad de mostrar solidaridad y seguir haciendo todo lo posible por participar en las actividades de lucha contra la pandemia y apoyarlas”, ha declarado el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quién además completó: “Hemos participado activamente en la sensibilización a través de varias otras campañas, y la FIFA también ha contribuido económicamente a esta causa, pero ahora nos comprometemos a organizar este evento mundial de recaudación de fondos cuando la situación sanitaria lo permita, incluso aunque pueda tardar unos meses”. La Fundación FIFA pretende aprovechar la oportunidad de organizar el partido para ampliar el alcance del fútbol más allá de la red deportiva tradicional, llegar a la sociedad en general y contribuir así a apoyar los esfuerzos para combatir el coronavirus.

“La Fundación FIFA anunciará a su debido tiempo más detalles de este evento único, incluidos el lugar, la fecha, los participantes y el formato”, ha añadido el Director General de la Fundación FIFA, Youri Djorkaeff. “Actualmente se están considerando varios escenarios y planes, todos en consonancia con la salud y otras directrices relevantes de los respectivos gobiernos y organismos internacionales”.Aún no han trascendido detalles concretos sobre el partido, ni quién jugará, ni cuándo, ni dónde, pero la mega-iniciativa ya está en marcha. Y Mauricio Macri se puso al frente de esta movida para lograr visibilidad a nivel internacional.