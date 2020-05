Pagó millones de dólares en coimas y ahora le pidió ayuda al Estado para pagar sueldos

Torneos no pasa su mejor momento. La empresa emblema de las transmisiones deportivas en la Argentina nunca volvió a ser la misma después del denominado FIFA-Gate, dónde se comprobó que, a través de su ex CEO, Alejandro Burzaco, actualmente testigo del FBI en la causa, la empresa pagó sobornos a la cúpula directiva de dirigentes sudamericanos para quedarse con los derechos de TV de los torneos más importantes como la Copa América y la Libertadores. Su sucesor, Ignacio Galarza, no logró volver a las buenas épocas. En parte porque muchos clubes y socios no quisieron volver a relacionarse con la empresa y, en parte, por el contexto económico. En los últimos meses, Torneos vio cómo se interrumpían contratos con canales y va acrecentando su laberinto económico. Como estocada final, llegó el coronavirus, que paralizó la actividad deportiva y dejó a la empresa sin su principal producción.

Noticias Relacionadas Miadosqui habló sobre la vuelta del fútbol

Noticias Relacionadas Con un video en redes sociales presentaron la Liga Profesional

Es por eso que a fines del mes de abril, la empresa tomó la decisión de suspender a 400 de sus 700 empleados y después, pidió ayuda en el programa ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción). El programa ATP, junto a los REPROS, son herramientas que el gobierno argentino puso al alcance de las empresas para ayudarlas a sobrellevar este momento de crisis e incertidumbre. Mediante este programa, el Estado abona un "salario complementario" a trabajadores de las empresas que lo hayan solicitado. Se hace cargo de pagar el 50% del salario neto del mes de abril de cada empleado (tomando como sueldo de referencia el sueldo del mes de febrero 2020). Dicho monto no podrá ser inferior al valor de un salario mínimo, vital y móvil ($16.875) ni superior a dos salarios mínimos, vitales y móviles ($33.750). El monto tampoco podrá exceder el total del salario neto correspondiente a dicho mes.

Este programa tuvo un hueco que permitió que varios de los CEOs de importantes empresas del país hayan aprovechado. No puso tope a los salarios a ayudar a pagar, ni tampoco impidió el ingreso de personal jerárquico en la nómina. Así, "El Destape" informó que los dueños y directivos de "Techint", entre otros, cobraron $33 mil de sus sueldos con ayuda del estado. Lo mismo le cabe a Ignacio Galarza. Según pudo constatar la página web DobleAmarilla.com, ingresando su CUIT en la página de la ANSES, el pasado 7 de mayo, Galarza cobró los $33 mil que cubre el Estado. Lo mismo ocurrió con todos los empleados de Torneos. Lo curioso es que también haya pasado con la cabeza máxima de la compañía.

Ahora, el Estado Nacional decidió ajustar algunas clavijas y puso algunas condiciones. Según indica "El Destape", en La Rosada tomarán medidas para que cosas como estas dejen de suceder: "Las empresas pueden darse de baja del Programa ATP e incluso devolver el dinero. Si no lo hacen, no podrán repartir ganancias, recomprar acciones propias, operar con contado con liqui ni a través de guaridas fiscales por 2 años", se advirtió. La intención es cortar con la especulación y que el Estado lleve sobre sus espaldas llevar un gasto que puedan solventar las empresas.