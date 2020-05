San Lorenzo envuelto en un escándalo de plata en la FIFA

La FIFA comunicó este jueves que obliga a San Lorenzo, pagarle a Palestino una deuda importante por el pase de Paulo Díaz a Arabia Saudita por lo que le impide incorporar jugadores por los próximos tres mercados de pases. Pero Desde el club de Boedo, le aseguraron al diario Olé que hay atenuantes muy puntuales. Por un lado, el Ciclón acepta que le debe dinero al club chileno pero que de ninguna manera son 2.700.000 dólares como expresaron los trasandinos. Al mismo tiempo, el club ya hizo la apelación correspondiente y también se puso en contacto con los dirigentes de Palestino​ para abrir un canal de diálogo y llegar a un acuerdo.

Noticias Relacionadas Miadosqui habló sobre la vuelta del fútbol



La idea que tiene Tinelli, presidente de San Lorenzo, es generar un plan de financiación lógico a los tiempos que corren por el coronavirus y cuando (casi) todos los clubes del mundo atraviesan situaciones similares con deudas en las transferencias de distintos jugadores. Lo que ya ejecutó la Comisión Directiva que comanda Marcelo Tinelli es la apelación al TAS y hasta que haya una determinación firme del Tribunal de Apelaciones del Deporte, San Lorenzo podrá sumar jugadores a su plantel de acuerdo a sus necesidades y posibilidades en los próximos mercados. Paulo Díaz, hoy en River, había llegado al Ciclón a principios del 2016, pedido por Pablo Guede​, quien lo había dirigido en Palestino, dueño de su pase. En julio del 2018 se concretó la transferencia al Al-Ahli Saudi Fútbol Club por casi 7.000.000 de dólares (2.700.000 le correspondían a los chilenos).



"Apenas recibimos la notificación, apelamos ante el TAS porque la suma que reclama Palestino es incorrecta. Así como varios clubes de la Argentina y de Europa le deben a San Lorenzo dinero correspondiente a diversas transferencias de jugadores, San Lorenzo también tiene algunos atrasos en ciertos pagos, como es el caso de Palestino. Aunque, insisto, no por el monto que el club chileno reclama, sino uno menor. Sin embargo, ya nos pusimos en contacto con la dirigencia de Palestino a fin de negociar un plan de pagos. Tenemos mucha confianza en llegar a un acuerdo, el cual, homologado por ambas partes, automáticamente hará que la demanda en FIFA y su consecuente sentencian caigan y San Lorenzo no reciba sanción alguna", explicó Miguel Mastrosimone, secretario del Ciclón.

Noticias Relacionadas Con Tapia reelecto hasta 2025, cuál es el fútbol que se viene



Por el momento San Lorenzo está tranquilo y convencido que este problema no es tan grave como lo ha planteado el equipo chileno y que en el caso de no poder incorporar, sería también una mala noticia para los trasandinos. Desde Boedo aducen que si no tienen un equipo competitivo no se podrá participar a nivel internacional y pelear los torneos lo cual le generará un ingreso menor y será más difícil para ellos poder pagar la deuda que tienen. Este último tiempo un problema similar tuvo River con San Pablo y Belgrano por los pases de Pratto y Suarez pero el equipo de Nuñez pudo llegar a un acuerdo y evitar ingresar a esta pelea en FIFA.