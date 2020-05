La ex de Villa reveló que perdió un embarazo por sus golpes

La situación de Sebastián Villa, delantero de Boca se agrava cada vez más. Este domingo, Daniela Cortés, ex pareja del futbolista contó que perdió un embarazo después de una brutal golpiza por parte del colombiano, en mayo de 2019.

"Tuvimos una discusión, comenzó a golpearme y me maltrató. Unos días antes me había hecho varias pruebas de orina casera y todas me habían dado positivas. Después de los golpes comenzó un sangrado intenso que me dio mucho temor y no quise ir a un hospital por miedo a la noticia", dijo en una entrevista brindada a Crónica TV.

Luego, la colombiana continuó: "Al otro día no aguantaba más el dolor y me desperté con un cólico. Fui a la guardia inmediatamente. Allí, los médicos me realizaron una ecografía y me dijeron que ya no había feto, que había perdido el embarazo por los golpes que me había dado".

Cortés, quien ratificó formalmente las denuncias de la semana pasada, manifestó que Villa "es una persona bipolar" porque "por un momento está bien, feliz y alegre y en otro momento pasa al enojo, es grosero, e insulta. Es un cajita de sorpresas, un día una cosa y otro otra".

A su vez, brindó detalles del último conflicto que derivó en la acusación, primero vía redes sociales y luego en la Justicia. "En ese momento, cuando corté la llamada con mi mamá me empezó a pegar. Me tomó del pelo, me pegaba puñetazos, patadas... Entonces salí corriendo para la cocina para estar a salvo. Fue horrible", concluyó.

En Argentina, la Línea 144 brinda atención telefónica a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional.