El gobierno español podría frenar la llega de Lautaro Martinez a Barcelona

El coronavirus ha devastado las economías mundiales y lógicamente las de los deportes. Es por eso que equipos poderosos como Barcelona tuvieron que salir a pedir ayuda hasta al Estado español para poder evitar caer en rojo financiero. Muchos clubes de Primera de España que optaron por presentar ERTEs (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) no podrán realizar los fichajes libremente. Tanto el Ministerio de Trabajo como el de Hacienda españoles fiscalizarán los gastos, especialmente en materia de fichajes.

El Gobierno español tiene bajo control económico a Barcelona, Atlético Madrid, Sevilla, Alavés, Espanyol, Valencia, Granada y Osasuna en distintos grados, tanto en ERTE como en aplazamiento de pagos, según informó el diario As. Es que a diferencia que pasa en el fútbol argentino, el gobierno español sí controlará que si pidieron dinero para pagar a sus empleados, no jugadores, porque no les alcanzaba, se supone que tampoco tendrán cientos de millones de dólares para salir al mercado a comprar figuras. Pero esta medida no solo abarca a los equipos de Primera División. Diez clubes de Segunda División, 41 en la Segunda B y cinco de la Primera femenina han presentado expedientes de regulación en Trabajo.

Si bien desde La Liga sostuvieron que los fichajes este año serán muy pocos. Expresaron que los clubes que pidieron ayuda no será fácil acudir al mercado de pases. Diferente será la situación de equipos como el Real Madrid, que llegaron a acuerdos de rebajas salariales con los futbolistas. Sin embargo, en un punto los problemas se unen: en la fuerte caída de los ingresos a consecuencia de la pandemia. Es por eso que prevé que apenas los grandes clubes puedan hacer no más de dos grande compras. Por otro lado también mientras dure esta situación de alerta por el coronavirus, será hasta difícil poder hacer contratos teniendo en cuenta que las temporadas pueden suspenderse en cualquier momento.

Antes este panorama Barcelona entonces deberá sacar bien las cuentas para que su desembolso por el delantero Lautaro Martinez no sea entendido por las autoridades españolas como excesivo. El impacto económico alcanzará a todos los clubes. La prohibición de público en los estadios hasta encontrar una vacuna supondrá tribunas vacías hasta 2021. Las pérdidas no solo serán por venta de entradas, sino que los clubes verán afectadas otras vías de ingresos, como en el sector de marketing, hasta la venta de jugadores.