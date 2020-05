Futbolista murió en 2016, pero apareció vivo en plena pandemia

Si bien pareciera una broma de mal gusto, no lo es. Tampoco es una fake news, que están tan de moda en estos tiempos. Esta historia es real. Todo comenzó cuando desde el Congo llegó a Alemania, Hiannick Kamba, para jugar en las categorías inferiores del Schalke 04. En ese equipo el jugador africano llegó a la primera del fútbol germano, donde era compañero del arquero Neuer, campeón el mundo en Brasil 2014. Luego de su debut en la Bundesliga Kamba pasaría por varios clubes en de primera y el ascenso alemán, como el SV Zweckel, SG Borken, Recklinghausen, VfB Huls, Vestia Disteln y el YEG Hassel hasta que en 2015 volvió al Huls, donde estaba jugando la temporada, cuando en enero de 2016 llegaría la peor noticia.

El 9 de enero, primero su club y luego el fútbol alemán en su conjunto comunicaban la muerte del jugador. Según las noticias de aquel momento Kamba perdió el control de su auto y falleció en el Congo donde estaba con su familia festejando las fiestas. Pero hace unos días se conoció la noticia que el ex jugador fue encontrado trabajando para una compañía energética de la zona del Ruhr, al noroeste de Alemania. Kamba tiene actualmente 33 años y según el fiscal que lleva la investigación, lo primero que declaró el congoleño fue que, "fue abandonado por unos amigos durante la noche en el Congo en enero de 2016 y lo dejaron sin documentos, dinero y teléfono”. Es por eso que se comenzó con una investigación en el país germano y el africano para saber que sucedió.

La hipótesis más fuerte es que Kamba junto a su ex pareja planearon todo para cobrar un seguro de vida. Es por eso que el ex jugador quedó inmediatamente detenido y se espera que la mujer también tenga que dar explicaciones del hecho. Por hay también una investigación sobre los pasaportes y la identidad falsa que creo Kamba durante cuatro años. Mientras el fútbol alemán se dirime si regresar o no este escándalo sacó por un momento la discusión de escena.