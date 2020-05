Polémico: Marcos Rojo fue sorprendido fumando y jugando a las cartas con amigos

En la tarde del pasado sábado 2 de mayo, se difundió un video en donde se puede ver al futbolista argentino que actualmente se desempeña en Estudiantes, Marcos Rojo, incumpliendo con el distanciamiento social. Las imágenes fueron tomadas por el propio hermano de Marcos.

Esta grabación fue compartida por Franco Rojo en su cuenta de Instagram. En las imágenes se puede ver como los hermanos se encuentran reunidos con varios amigos, jugando a las cartas. Además, se puede apreciar claramente que Marcos esta fumando un cigarrillo.

En las últimas horas, varios medios ingleses aseguraron que las imágenes llegaron hasta las autoridades del Manchester United, dueño del pase del jugador, y que no cayeron para nada bien. Medios como la BBC, entre otros, mencionan que el club inglés tomará cartas en el asunto y que se estará comunicando con el futbolista en los próximos días.

A pesar de que aún no hay detalles precisos, es muy probable que haya sanciones. El director técnico de los "Red Devils" habría declarado no estar para nada sorprendido con esta reprochable actitud, según lo que menciona el diario "The Times". Si antes de que se produjera este hecho, la relación entre el jugador y el club no era buena, esta podría ser la gota que rebalse el vaso.