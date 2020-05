Son tricampeonas del mundo pero igual la justicia les dio la espalda

El machismo no es cuestión no de un país, sino es una corriente de pensamiento que todavía lamentablemente perdura. Es por eso que el fútbol femenino estadounidense volvió a recibir un cachetazo, esta vez de la justicia. Es que las chicas habían iniciado una demanda contra la Federación de su país por la discriminación salarial respecto del equipo masculino. Las campeonas del mundo en los dos últimos mundiales, Canada 2015 y Francia 2019, además de medalla de oro en Londres 2012, pedían ante la justicia de su país igualdad en montos de pago y condiciones de trabajo con respecto a la selección masculina. El juez federal Gary Klausner desestimó el pedido presentado por 28 integrantes de la selección en marzo de 2019 por un resarcimiento de un total de 66 millones de dólares por parte de la USSF.

Noticias Relacionadas Futbolista murió en 2016, pero apareció vivo en plena pandemia

Noticias Relacionadas Un campeón olímpico quiere ser DT de fútbol

Por su parte el juez de distrito de Los Angeles, California, rechazó la demanda, aunque hizo lugar a algunos pedidos relacionados con diferencias en materia de viajes, alojamiento y servicios médicos contenidos en el reclamo, que serán abordados el 16 de junio ante los tribunales. Esto quiere decir que hasta el momento no han logrado nada, solamente que pasa a un tribunal superior para que se expida a favor o no de lo que ha decidido el juez de Los Angeles. "Estamos sorprendidas y decepcionadas, pero apelaremos. No es solamente por dinero sino que peleamos por garantizar que las mujeres no sean desvalorizadas por su género", anticipó Molly Levinson, vocera de las futbolistas, en declaraciones que reprodujo la agencia de noticias ANSA.

Una de las grandes diferencias que se reflejan en el último tiempo es la comparación que recibió el seleccionado frances por ganar el mundial de Rusia 2018 con las chicas de Estados Unidos por lograr ser consagrarse bicampeonas. El seleccionado Galo recibió U$D 38 millónes para repartir en su plantel, mientras que las yankis solo recibieron de su federación U$D 6 millones. Megan Rapinoe, ganadora del Balón de Oro en 2019 y capitana del seleccionado, prometió: "Vamos a seguir luchando por la igualdad". La jugadora símbolo explicó: "Por 20 años, la USSF se opuso a cualquier posibilidad de equiparar retribuciones económicas para las jugadoras del US Women National Team. Un caso de discriminación sistemática de género que no debería ocurrir".



Por su parte desde las Federación estadounidense de fútbol soccer no se han expresado publicamente sobre este enfrentamiento entre dirigentes y jugadoras. Pero la selección masculina, si. Los varones publicaron una nota en la pagina oficial de la National Team Players Association, donde sostienen que, "la USSF sigue llevando adelante una política discriminatoria en materia salarial y en condiciones de trabajo". El fútbol femenino estadounidense es una verdadera potencia mundial, las mujeres han ganado cuatro de los ochos mundiales que se han realizado, (China 1991, Estados Unidos 1999, Canada 2015 y Francia 2019). Además en los restantes cuatro terminaron una vez segunda y otras tres en tercer lugar. Pero la rica historia también se extiende a los JJ.OO. donde desde que se aprobó el ingreso del fútbol femenino en Atlanta 1996, las chicas del norte del continente han logrado quedarse con cuatro medallas de oro de seis en disputa.