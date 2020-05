Se paraliza el mundo: pelearán los dos hombres más fuertes del planeta

El pasado lunes 5 de mayo, se confirmó algo que muchos estaban esperando y que nunca pensaron que realmente se podría dar algún día. Lo que sucedió fue que se aseguró que se llevará a cabo un combate que enfrente a los dos hombres más fuertes de todo el planeta.

Noticias Relacionadas Con una foto sin corpiño, Jimena Barón envió un misterioso mensaje

Se trata de Eddie Hall y Hafthor Björnsson, ganadores del concurso "World’s Strongest Man" o el "Hombre más fuerte del Mundo", en el año 2017 y 2018 respectivamente. Björnsson que es conocido por haber interpretado a "La Montaña" en la serie Game of Thrones, inició este conflicto en las redes sociales.

El actor islandés batió el récord de Hall, que había conseguido levantar 500 kilos en peso muerto, y logró levantar 501. Rápidamente, Björnsson compartió esta conquista en sus redes sociales y provocó al inglés. "Acabo de noquear tu récord, ahora espero noquearte en el ring", expresó.

Noticias Relacionadas Molió a golpes a su novia y la lanzó desde un octavo piso

Horas más tarde el inglés, que también es conocido como "La Bestia", respondió a esta provocación diciendo: "No me importa lo que midas, si eres un gigante de verdad no me importa. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para entrar al ring y arrancarte la cabeza".

Noticias Relacionadas La cuarentena a pura transparencia de Nicole Neumann

Lamentablemente, esta pelea deberá esperar, no sólo por el periodo de aislamiento social, preventivo y obligatorio por el que está atravesando todo el planeta, si no porque ninguno de los dos hombres es boxeador profesional. Debido a esto, se estableció el mes de septiembre del año 2021, como el momento para llevar a cabo este tan esperado combate, para que ambos tengan suficiente tiempo de entrenar.