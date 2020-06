Mirá las claves del protocolo de AFA para la vuelta del fútbol

Desde la Asociación del Fútbol Argentino están pisando el acelerador para que la pelota vuelva a rodar lo antes posible, aunque respetando siempre las decisiones que establezca el Gobierno y sin fijar una fecha de retorno. Ahora bien, en las últimas horas se filtró parte del protocolo que desde Viamonte le enviarían a la Liga Profesional de Fútbol para que los clubes puedan volver a entrenarse, aunque aún no fue oficializado por la AFA​. Y según se dio a conocer en el programa Superfútbol, por TyC Sports, hay tres carillas en las que se especifican los pasos a seguir. Acá, el detalle.

"(...) Desarrollamos este documento con la intención de transmitir los protocolos que consideramos adecuados para detectar, rastrear y tratar la enfermedad, compartiendo los conocimientos adquiridos con toda la comunidad científica o médica", se lee en la primera carilla de un comunicado que está integrado por cinco puntos. Aunque claro, en ningún apartado figura una fecha estipulada para la vuelta a los trabajos.

Respetar la distancia entre personas de al menos 1,5 metros; que no haya más de seis jugadores por sesión de entrenamiento en la misma cancha; mantener una buena higiene, desinfectar el equipamiento deportivo regularmente, así como las zonas por donde más gente circule, prohibir compartir cualquier tipo de infusión... Algunos de los puntos establecidos.

El documento que se centra en tres grandes ejes: “Higiene y distanciamiento en los entrenamientos”, “Testeos y seguimiento” y “Precauciones en los desplazamientos y las instalaciones”. En cada una de estas instancias se dan recomendaciones para proceder con seguridad. A su vez, se detalla cómo serían desarrollados los test para el Covid-19​: se haría un test 72 horas antes de reanudar la actividad física para evitar los falsos negativos, mientras que el segundo testeo se haría antes de la primera sesión de entrenamiento.

De este borrador también se desprende que los clubes tendrán que contar con un presupuesto mensual de 750.000 pesos para realizar los testeos a todos los integrantes del plantel profesional (jugadores, cuerpo técnico y médico, auxiliares, etc.). Desde AFA ya adelantaron que respaldarán económicamente a las instituciones para poder cumplir con los requisitos para volver a los entrenamientos.

"Proteger la salud y el bienestar de los futbolistas sigue siendo la máxima prioridad de la AFA. Es importante recalcar que se lleven a cabo las medidas detalladas anteriormente (extremar la higiene, respetar el distanciamiento físico, llevar un estilo de vida saludable y una alimentación sana, y evitar los desplazamientos no esenciales). Hasta que no dispongamos de la vacuna de la COVID-19, el entorno del equipo será bastante distinto. Todo aquel que forme parte de un equipo de fútbol o participe en un partido tendrá la responsabilidad de evitarla propagación del coronavirus", concluye el comunicado que hasta el momento no es oficial.

Días atrás, en un video difundido por la AFA, Tapia advirtió que los equipos recién volverán a las prácticas “cuando todo el país se encuentre en fase 4″. El objetivo de esta decisión es “permitir seguir manteniendo el espíritu del fútbol en el cual ninguno tendrá ventaja deportiva y nos permitirá ponernos en condiciones”.

El dirigente máximo del fútbol argentino justificó la determinación en el hecho de que “de los 123 equipos profesionales que componen el fútbol argentino a lo largo y a lo ancho de nuestro país, el 59% de dichos equipos se encuentran en el AMBA. Asimismo, el padrón de jugadores que hoy componen profesionalmente el fútbol, siendo más de 3900, el 75% de los jugadores que militan en el Interior de nuestro país se encuentran en el AMBA”.