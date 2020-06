Trabajan para que la vuelta del fútbol sea 'en un corto plazo'

A partir de la conformación de la Cámara Sanjuanina de Fútbol, entidad de propietarios de complejo de canchas para fútbol recreativo, creció la expectativa sobre la reactivación de esta actividad. En este sentido, Jorge Chica, secretario de Estado de Deportes de la provincia, confirmó a Canal 13 que el protocolo ya está en manos del Comité Covid-19 y que buscan que la vuelta sea 'en un corto plazo porque ya llevan 90 días de inactividad'.

'Se trata de deportes de contacto pero también son de la familia del comercio, hablamos de las canchas de pádel, gimnasio y canchas fútbol 5, son familias que viven específicamente de este deporte', definió Chica. En este caso, el funcionario señaló que 'hay deportes que no se han habilitado porque son de contacto y grupales, por lo que estamos evaluando todos los aspectos'.

Además, el funcionario apuntó a que 'la vuelta del deporte recreativo no está vinculado con el deporte profesional', es decir que para que se reactiven las canchas de fútbol 5 no habrá que esperar a que la AFA habilite el fútbol a nivel nacional. 'No es un deporte vinculado a alguna federación, por lo que solo habrá que regirse por las medidas del gobernador', aclaró.

ESCUELITAS DE FÚTBOL

Las escuelitas de fútbol también se habían agrupado para presentar un protocolo común, algo que quedó un poco a trasmano por tratarse de chicos. En este sentido, el secretario de Deportes señaló que 'por el momento no se están habilitando escuelitas, solo deportes para personas adultas'.

Además, explicó que esto pueda demorar un poco más por tratarse de niños, quienes hoy 'son los principales protegidos ante el contexto de pandemia'. Finalmente, vinculó la vuelta de las escuelitas con la actividad escolar, aunque señaló que 'puede que una vuelva antes que la otra'.