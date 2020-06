Reinoso: 'Ese equipo sabía lo que estaba haciendo, estábamos unidos'

Este viernes se cumplen 9 años del histórico ascenso de Sportivo Desamparados a la B Nacional. El 26 de junio de 2011, en un día muy importante para el fútbol argentino por los eventos que se magnificaron ese día, los puyutanos hacían historia cuando empataron 1 a 1 en el estadio La Ciudadela con el local San Martín de Tucumán.

En aquel partido jugado en el estadio de 'La Ciudadela', Emanuel Reinoso marcó a los 20 minutos del segundo tiempo, mientras que Alexis Blanco igualó para el local a los 33, pero no les alcanzó a los tucumanos. Ya que en el partido de ida, el puyutano había conseguido una mínima ventaja de la mano del ‘Pipa’ Beratz, en condición de local.

El delantero quedó en la historia de Desamparados por haber marcado el gol que le dio el ascenso al club puyutano.

Por eso esta tarde, Canal 13 dialogó con el héroe del ascenso puyutano. Emanuel Reinoso, autor del gol histórico hablo durante el programa Compacto 13 y dejó las siguientes frases.

"La verdad que fue bastante duro, fue un año complicado porque tuvimos muchos obstáculos en el medio, jugadores que se fueron y entonces llegamos al final con un equipo muy justo con el plantel", dijo el delantero sobre el el dificultoso camino que les demandó conseguir el ascenso.

"Cada fase que pasamos era complicada, era muy brava y siempre terminábamos ganando sobre la hora o por la mínima diferencia. Siempre tuvimos todo en contra, pero el grupo se hizo muy fuerte, estaba muy bien de la cabeza y por eso conseguimos el gran objetivo", agregó.

Luego destacó que durante todo el torneo habían tenido 3 técnicos, ya que empezaron Tempesta quien armó el equipo. "Después hubo 2 técnicos. Sino me equivoco, terminamos con Daniel Garay. Era un equipo que sabía lo que estaba haciendo, estábamos unidos, sabíamos lo que hacíamos. Entendíamos lo que estábamos buscando", explicó Reinoso.

Por último, al ser consultado que significa haber quedado en la historia del club por ser el autor del gol que le brindó el ascenso a Desamparados. Reinoso manifestó que fue importantísimo para el, ya que al ser delantero, uno sueña con hacer goles importantes que queden en la historia del club. "Haberlo conseguido en Desamparados por ser mendocino, fue motivo de orgullo. Cada aniversario mucha gente me lo recuerda y eso me pone muy feliz. Porque año a año la gente me hace saber el cariño que me tuvieron después de ese gol", concluyó.