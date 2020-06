Maradona homenajeó a sus compañeros campeones del mundo

La gesta de México 86 supone una de las más luminosas de la historia del deporte argentino propiamente dicho, en la medida que reunió una gama de matices virtuosos cuya máxima expresión, Diego Armando Maradona en sintonía celestial, se corresponde con la impronta que pudo haber sellado el guionista más ingenioso.

Fue el gran Mundial de Maradona, desde luego, pero también fue el gran Mundial de Carlos Salvador Bilardo y de unos cuantos jugadores capitales para apuntalar la estrategia y facilitar el sublime despliegue del "Diez", del genio en su salsa. De la final ganada hace 34 años en el Estadio Azteca han corrido ríos de tinta y sin embargo persiste la ventana abierta a una pregunta que no por carecer de respuesta renunciará a su sentido: ¿hubo algo de destino escrito en el hecho de que el tercer gol argentino llegara por un magistral pase de Maradona cuando Karl-Heinz Rummenigge ya había hecho daños significativos y había olor a remontada teutona?

Jamás lo sabremos, pero admitamos que la creencia en un guiño astral, o del orden que fuere, nos invita a esa poética de la predestinación sin la cual los acontecimientos del deporte perderían sustancia y sabor. Era el Mundial de Argentina allende la tierra propia, era el Mundial del Bilardo Gran DT y era el Mundial del Maradona que puesto en la máquina de la aritmética retrospectiva tocó 62 pelotas por partido, recibió un promedio de 7.4 infracciones, buscó el arco rival 49 veces, hizo cinco goles y sirvió a Burruchaga la corrida última, definitiva y gloriosa.

A despecho de que no hay números ni palabras que sepan contener semejante grandeza, memorar México 86 es justo, debido y reparador: albicelestes y felices días, redondos como una pelota. Por eso Diego Maradona realizó una publicación en su cuenta de Instagram a 34 años de la obtención del Mundial de 1986. El actual director técnico de Gimnasia utilizó varias imágenes, que permitieron incluir a todo el plantel argentino, sumado a un mensaje muy especial.



“Cada vez que recuerdo algún campeonato (no tengo muchos, pero este es el más importante de todos), prefiero publicar una foto con los muchachos, una foto con el equipo. Así que pedí que me preparen algo así. A todos mis compañeros les digo que son CADA DIA MÁS GRANDES, y que estoy muy orgulloso de ellos”, escribió.