¿Racing libera a Centurión para que regrese a Boca?

El fútbol argentino todavía sigue paralizado por el avance de la pandemia de coronavirus. A la espera de lo que sucederá con el regreso a los entrenamientos de los equipos de Primera División y el resto de las categorías, la dirigencia de las instituciones ya planifican los planteles de cara a lo que será la próxima temporada.

Noticias Relacionadas Argentina superó una nueva barrera de contagios de Covid-19

Tal es el caso de Racing, que buscará volver a ser protagonista de la mano de Sebastián Becaccece, que arribó al club a principios del 2020 y que festejó una inolvidable victoria frente a Independiente con dos futbolistas menos en el clásico de Avellaneda. Entre las renovaciones de contratos y los jugadores que volverán a la institución, hay un nombre que sobresale de la lista. Y es el de Ricardo Centurión, que el próximo 30 de junio terminará su préstamo con Vélez Sarsfield y deberá retornar al equipo dueño de su pase.

En ese sentido, el que se pronunció sobre lo que será el próximo mercado de transferencias fue el presidente de Racing, Víctor Blanco. "A nosotros nos vuelven 18 jugadores, entre ellos está Ricky también. Nos tenemos que reunir con el técnico y con Diego para resolver qué va a pasar con estos 18 jugadores. Todos en Racing no se pueden quedar y ver los puestos que necesitamos. Y después los que tengan mejores ofertas no le vamos a cortar las oportunidades…”, dijo en diálogo con el programa Cómo te va, que se emite por Radio Del Plata.

Noticias Relacionadas El SEC denunció la falta de pago a empleados de comercio

En relación al futuro de Centurión, tal vez el jugador que será más requerido por el mercado local y por equipos del exterior, el mandamás de la Academia contestó sin tapujos cuando se le consultó si vendería a Ricky a Boca, club en el que el hábil delantero se desempeñó en la temporada 2016-2017. “Sí, por qué no. No habría problema. Nosotros, en ese sentido, hemos vendido jugadores de la competencia, de nuestro clásico rival, vendimos a River. Lo importante acá es que rindan profesionalmente”, advirtió Blanco.

Como es de público conocimiento, Centurión tiene una gran relación con Juan Román Riquelme, ídolo de la institución xeneize y hoy a cargo del Consejo de Fútbol que maneja la llegada y salida de futbolistas del plantel que tiene a su cargo Miguel Ángel Russo. Eso sería una de las potenciales claves para que Ricardo vuelva a vestir la camiseta azul y oro, pero para eso, el histórico número 10 deberá negociar con Blanco y la dirigencia de Racing.

Hace algunas semanas, el titular de la Academia se refirió a que otro de los interesados en Centurión es el último club donde jugó. “Vélez está interesado en un trueque, pero en su momento Centurión fue sin cargo y sin opción, deberían ser situaciones distintas... Tendremos que poner los detalles en la mesa con nuestro cuerpo técnico y decidir. Centurión es una pieza de mucho valor y escucharemos cualquier oferta que venga”, mencionó el presidente de la institución dueña de los derechos federativos del jugador.

Más allá de su futuro futbolístico, los últimos meses en la vida del ex jugador de Genoa, de Italia, y que también jugó en el San Pablo, de Brasil, fueron muy difíciles porque en menos de un mes sufrió dos pérdidas muy cercanas: a principios de marzo murió su abuela y solo unos días después falleció su novia Melody, en un accidente de tránsito. Estas pérdidas afectaron fuertemente a Centurión y pusieron en jaque su estado emocional. “Después de la muerte de mi novia y de mi abuela llegué a pensar en terminar con mi vida”, admitió Ricky.

Y reflexionó: “Tuve dos golpes muy rápido. Si no me levantaba rápido creo que yo terminaba con mi vida y no fue así. Sentía que no era el momento para mí. Todavía siento que estoy viviendo un sueño. Mi realidad es esta, tengo que levantarme y seguir".