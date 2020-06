'El tecla Farías me quiso matar'

Este lunes, Nadia, la mujer que denunció al Tecla Farías por violencia de género, habló por primera vez del confuso episodio que involucra al ex delantero de River, Independiente y Estudiantes de La Plata. “Me quiso matar”, aseguró la mujer que dio un duro testimonio de lo ocurrido. “Estoy acompañada por mi familia, pero el momento horrible que pasé, donde me sentí al borde de la muerte, fue terrible. No me me lo saca nadie. Tengo miedo de que me mande a hacer algo o a alguien de mi familia. Me decía ‘te voy a matar’ y yo pedía a gritos que me deje ir. Después me decían que si les daba la clave del celular me dejaban ir. Me dijo que era poderoso y que podía matarme si quería. Las otras personas llegaron unos minutos después, yo intenté defenderme y le di con algo en la nariz, por eso tiene esa marca, porque me defendí”, expresó en diálogo con Crónica TV.

El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta explicó que en la reunión “había dos mujeres y dos hombres” y afirmó que “están confusas las circunstancias, porque una de las versiones es que el agresor no fue Farías, sino el otro varón”. Sin embargo, según las palabras de Nadia, fue el ex futbolista quien la agredió física y verbalmente.

“Siento que el fiscal lo está defendiendo a él porque dijo una parte de la denuncia, solo la que está a favor de él (Farías). El fiscal no dijo en ningún momento que hubo amenazas de muerte y que me quiso atacar con un pedazo de vidrio u objeto o algo. Eso no lo dice, tampoco que me agarró del cuello y todo eso está en la causa, en mi declaración”, afirmó la joven de 23 años.

Luego agregó: “el fiscal dijo que Farías no fue agresivo conmigo y sí lo fue. Tengo cortaduras de la copa porque él trató de atacarme. Todo porque yo tenía en el celular una parte de la discusión grabada, y no me dejaba ir hasta borrar eso. Me tuvo bajo amenaza de muerte, no me dejaban salir ni irme de ahí”. En relación a la atención de parte del médico forense, Nadia contó que le preguntaron “si tenía lesiones y vieron las cortaduras", además de la sangre "en el pantalón y la camiseta” de ella.

“Me agarraban de los brazos para que yo no me fuera, estaba en una escalera y me decían que colabore con la contraseña de tu celular. Farías es muy violento e intentó matarme. Me tuvo bajo amenaza de muerte y lo tuvieron que parar los amigos. Me hizo los cortes en la mano con el vidrio de la copa. Filmé una parte de la discusión donde yo le decía que me diera el resto del dinero que faltaba y la plata del Uber también. Fui con Michelle, que es una conocida de la noche, pero no es mi amiga. Ella lo respalda a él, le habrá dado plata, no sé. No pude hablar con ella porque me bloqueó. Fue mucha la violencia que recibí de él y de los tres amigos. En la cámara del edificio se ve cuando yo bajo llorando y en shock".

Por último, la denunciante de 23 años y de nacionalidad argentina, contó el miedo que sintió y aseguró que estuvo secuestrada. “Vivo con mi familia y me preguntaban qué me pasaba: no se los podía decir porque me ponía a llorar, me ponía muy triste. Me acordaba del momento y pensaba cómo estoy viva. Fue muy feo. Me querían comprar el celular, me preguntaban cuánto valía. No me dejaban irme, me tenían secuestrada”.