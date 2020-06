¿A dónde vas Carlitos?

Carlos Tevez viajó este martes hasta la ciudad de Tandil para practicar golf, pero no pudo llegar. Resulta que se topo con un control policial, en el cual le informaron que no podía seguir su curso. Sin embargo, el Apache “entendió y se volvió”, según las declaraciones del director de Control Vehicular, Walter Villaruel, en una entrevista con Radio Vos de Tandil.

Lo que motivó al ídolo Xeneize a movilizarse hasta esa ciudad para jugar en el club de Golf Valle de Tandil, fue que este martes, las autoridades de esta ciudad, autorizaron la práctica de algunos deportes al aire libre, con distanciamiento social. El ciclismo, atletismo, tenis y el golf, son las disciplinas habilitadas. Lo que desconocía Carlitos, era que la medida rige solo para los habitantes de esa ciudad.

"Llegó a Tandil para ver si podía jugar al golf, pero no pudo entrar", explicó Villarruel en el medio local, y agregó: "Yo no estaba en el puesto, pero la inspectora me lo pasó al teléfono y charló directamente conmigo. Él creía que como Tandil estaba en fase 5 y se habían habilitado los deportes podía pasar", contó.

El 10 de Boca, pasa la cuarentena obligatoria e Maipú, y tenía un permiso de circulación de la aplicación CuidAR, según comentó el Director del Control Vehicular.

Finalmente, explicó que El Apache entendió la situación y se retiró. "No tuvo ningún inconveniente en retirarse. Fue muy amable, dijo que cuando se termine todo iba a venir. Más allá de la figura que es, como persona entendió y se volvió", cerró.