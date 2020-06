El futuro de Biglia, ¿lo llamará Román?

Lucas Biglia, de 34 años, tiene contrato con el Milan hasta el 30 de junio y su etapa en el club italiano llegará a su fin, según los medios de ese país, quienes también instalaron la posibilidad concreta de un pase del mediocampista a Boca.

Según el sitio Calcio Mercatto, el ex volante de la Selección Argentina estaría en los planes del Xeneize de cara a la próxima temporada. Aunque desde el club de la Rivera no expresaron nada aún.

Además, Biglia le abrió la puerta a un regreso al fútbol argentino, un par de semanas atrás, al declarar en el programa radial Tanto por decir (FM 94.7), "no le cierro la puerta a nadie, agradezco que me llamen. Decidiremos qué es lo mejor para mi y mi familia. Quiero seguir jugando. Estoy escuchando llamados que he tenido. Se me termina contrato. Algunos llamados son argentinos" dijo.

No es la primera vez que el nombre de Biglia suena como refuerzo de Boca. En abril del 2019, el propio representante del futbolista, Enzo Montepaone, aseguró que desde el Xeneize se habían contactado con él para pedirle condiciones por el mediocampista de 34 años, posibilidad que Nicolás Burdisso, entonces manager del club y ex compañero de Biglia en la Selección, descartó completamente.

Sin embargo, desde la actual conducción todavía no dieron señales en ese sentido: por lo pronto, no hubo nuevos contactos. Y parece un puesto bien cubierto en el campeón del fútbol argentino, aunque siempre un jugador de jerarquía internacional es considerado. Y más si llega con el pase en su poder.