Mauricio Quiroga: 'Estoy contento de volver a entrenar en el Villicum'

Desde este sábado 11 de julio vuelven a rugir los motores en el Circuito San Juan Villicum. Las pruebas están destinadas a pilotos con motos superiores a los 200 cc, correspondientes a categorías nacionales como el Superbike Argentino o internacionales como la GP3 de las Américas. Los permisos son solicitados ante ASER y los concurrentes, tanto pilotos como mecánicos, deben seguir las recomendaciones del protocolo por la cuarentena de COVID-19. Ese protocolo prohíbe el ingreso del público en general, por lo que la prueba será a puertas cerradas. Solo concurrirá el piloto con su mecánico y su concurrente.

Por este motivo, Canal 13 dialogó con Mauricio Quiroga, uno de los pilotos de velocidad que podrá realizar las pruebas en el trazado sanjuanino. "Estoy contento porque después de unas semanas de movimientos y organización junto al resto de los pilotos y familiares, nos autorizaron volver a entrenar en el Villicum. Este sábado estaremos presentes y por fin retomaremos la actividad", expresó.

En San Juan actualmente hay 5 pilotos que corren a nivel nacional, y pertenecen al equipo de alto rendimiento de la Secretaria de Deportes. Por eso, a medida que se fueron liberando algunos deportes, decidieron presentar el proyecto con la gente de ASER, es decir el protocolo y solicitar un trabajo en conjunto con la gente de la Secretaría de Deportes.

"Fueron días tediosos porque son muchos papeles los que se presentan y el sábado pasado estuvimos limpiando un poco el Circuito que estaba en buenas condiciones, a pesar de que llevaba varios días sin uso. En la semana nos dieron el ok y por suerte ya podemos subirnos a la moto en el circuito a partir de este sábado con el primer entrenamiento", relató Quiroga.

Luego manifestó que los pilotos van ser sometidos a un control muy riguroso en el acceso al autódromo, por eso se les permitirá solo dos acompañantes por pilotos. "Sabemos que normalmente se necesita más gente pero con 2 personas nos podremos arreglar. Hay una lista previa para que no ingrese gente que no esté incluida en ese listado, obviamente no habrá público general", dijo el piloto de velocidad.

Según mencionó Mauricio Quiroga, los pilotos fueron citados a las 11 de la mañana para pasar por todos los controles previos. Las pruebas comenzarán a las 13, y se extenderán hasta las 17, realizándose cada tanda con una duración de 30 minutos.

Este será el primer entrenamiento de pilotos sanjuaninos en el Circuito San Juan Villicum, desde la inauguración del circuito, marcando además la reactivación de este deporte en periodo de cuarentena. Dieciocho pilotos girarán en dos tandas de 200 y 250cc, y de 300 en adelante hasta 1000cc.

Luego al ser consultado de como nació su pasión por el motociclismo, Quiroga indicó que la heredó por su padre. "Mi viejo corría en su época en las viejas motos Puma 98. Yo comencé con el BMX y como siempre había una moto en casa, ya la entre a ver con otros ojos. Hasta que un para un día del niño me subí a una moto y arrancó mi pasión por el motociclismo hasta el día de hoy", relató.

Por último, el piloto señaló que su hijo también heredo la pasión por el motociclismo. "Mi hijo hace BMX y alrededor de hace 2 años le regale una motito y ya está entrenando pero sin presión. No sé si realmente le guste para hacerlo en el futuro pero lo importante es que está haciendo deporte y eso es muy bueno", concluyó.